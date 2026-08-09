Українські військові фізично не перебувають на півострові, проте він під вогневим контролем

Російські окупанти на Кінбурнській косі перебувають під постійним обстрілом з боку Сил оборони України. Також ворог має серйозні проблеми з постачанням. Як інформує «Главком», про це розповів командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носиков в інтерв’ю «Радіо «Свобода». «Крим. Реалії».

За словами Носикова, росіяни опинилися в пастці на Кінбурнській косі. Однак ворог продовжує перекидати резерви й намагається утримати півострів.

Носиков зазначив, що українські військові фізично не перебувають на Кінбурнській косі, проте вона під вогневим контролем. Синьо-жовтий прапор на півострові встановили за допомогою дрона.

Командир додав, що на цій ділянці з боку росіян основною силою є 337-й окремий штурмовий полк.

«Ну і він лише називається штурмовим, бо про жодні штурми наразі взагалі не йдеться. Якщо коротко, то Сили оборони України стовідсотково домінують. Ворог, як би він не називався, зараз перебуває в дуже глухій обороні», – розповів Носіков.

Також командир повідомив, що українські підрозділи завдавали артилерійських та авіаційних ударів по позиціях армії РФ на Кінбурнській косі. Він зазначив, що після ударів по логістиці та втрат російські військові відступили з північних і західних ділянок коси вглиб півострова.

Носіков заявив, що у росіян зараз серйозні проблеми з постачанням боєприпасів, продовольства та палива. За його словами, українські військові фіксують спроби росіян покинути позиції.

«Вони намагаються скористатися будь-якою нагодою, наприклад, погодними умовами. Позавчора погода трохи покращилася, і вони намагалися завезти вісім одиниць автомобільної техніки та якось сховати, щось привезти, щоб хоч щось було. Усі вісім одиниць були знищені. Коли не підвозяться боєприпаси, продукти, вода, коли постійно ведеться вогневий обстріл, вони там з однієї нори перебігають в іншу, коли постійно гинуть ті, кого вони бачать поруч, і так далі. І весь цей хаос, що відбувається в ефірі, ми ж усі чуємо й бачимо», – додав він.

Крім того, Носіков розповів, що росіянам складно залишати свої позиції через замінування логістичних шляхів, зокрема протипіхотними мінами. Він підкреслив, що через це ворожі війська фактично опинилися в пастці.

Нагадаємо, українські військові встановили державний прапор на Кінбурнській косі після того, як російські окупаційні війська залишили свої позиції.

Зазначимо, що Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення, оскільки розташована між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем та дає змогу контролювати частину морської акваторії.