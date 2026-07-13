Окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу: ГУР б'є на сполох

Розвідка наголосила, що серйозним ризиком для безпеки на захопленій росіянами АЕС залишається проблема живлення

За даними ГУР, окупанти замінували частину технічних приміщень Запорізької АЕС

Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

«На території ЗАЕС, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані «холодного зупину», прямо в машинних залах 1, 2, 5 та 6 енергоблоків російська окупаційна армія розмістила військову техніку. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями», – йдеться у повідомленні.

Розвідка наголосила, що також окупанти розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами-камікадзе типу «Гербера-сікер» та «Герань-сікер». До цього процесу залучають робітників зі спеціальної економічної зони «Алабуга», зокрема й неповнолітніх студентів.

За даними ГУР, окупанти замінували частину технічних приміщень Запорізької АЕС біля берегової лінії колишнього Каховського водосховища. Охорону станції, як зазначають у відомстві, здійснюють близько 1,5 тис. бійців Росгвардії.

«Експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до енергоблоків і спеціальних технічних приміщень станції. Перевірки проводяться за заздалегідь погодженими планом і маршрутом, що суттєво ускладнює або унеможливлює об’єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Серйозним ризиком для безпеки на захопленій росіянами атомній електростанції залишається проблема живлення», – наголошується у заяві.

Розвідка зазначила, що після окупації Запорізької АЕС із десяти ліній зовнішнього електропостачання працює лише одна. Також ГУР повідомило про критичні проблеми з водопостачанням системи охолодження: рівень води у ставку-охолоджувачі залишається нижчим за необхідний, а більшість глибинних свердловин не оснащені потужними насосами. За даними розвідки, дефіцит води компенсують підживленням зі скидного каналу Запорізької ТЕС.

«Така ситуація загрожує нормальному функціонуванню систем охолодження реакторів та сховища відпрацьованого ядерного палива», – підкреслюється у повідомленні.

До того ж розвідка заявила про гостру нестачу персоналу на Запорізькій АЕС. За даними відомства, працівників змушують укладати контракти з «Росатомом», а завезені з Росії фахівці не мають достатньої кваліфікації для повноцінного обслуговування станції. Зокрема, до великої війни на станції працювало близько 11 тис. осіб, нині – близько 7,5 тис., включно з 500 працівниками аутсорсингової компанії, яка не має ліцензії на виконання робіт на станції.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання.