Україна з прохача допомоги перетворилася на зразкового союзника США – The Atlantic

Зараз військова позиція України сильніша, ніж будь-коли за останні роки

Україна стала значно сильнішою та самостійнішою, тому надання їй ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot може бути вигідним уже не стільки самій Україні, скільки США та їхній оборонній промисловості. Таку думку висловив у своїй статті американський журналіст і колумніст The Atlantic Майкл Вайс, інформує «Главком».

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 28 липня натякнув на те, що Україна зможе отримати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Однак уже через два дні він постарався розвіяти будь-які позитивні очікування, заявивши, що Вашингтон «повинен проявити обережність» у цьому питанні.

Проте вже 8 серпня Зеленський натякнув, що Трамп все ж погодився надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Поки що Білий дім не підтвердив це публічно.

Вайс зазначив, що ставлення Трампа до України ніколи не було прихильним, але час від часу він, схоже, готовий зробити для неї щось хороше. Однак наступні дзвінки від російського диктатора Володимира Путіна або візит його представника Стіва Віткоффа до Москви знову розпалюють його ворожість щодо України.

Україна стала зразковим союзником

Журналіст підкреслив, що зараз військова позиція України сильніша, ніж будь-коли за останні роки. Вона виробляє значну частину свого озброєння самостійно, стримує наступ Росії і навіть відвойовує території в деяких районах. Більше того, Україні вдалося перенести війну на територію РФ.

Вайс вважає, що ці досягнення зробили Україну не стільки прохачем у НАТО, скільки безцінним джерелом військових технологій і ноу-хау. Він упевнений, що саме Україна є тією європейською країною, яка могла б стати ключовою ланкою в американському ланцюжку військових поставок.

«Київ можна навіть назвати «зразковим союзником» – запозичуючи термін, застосований до Ізраїлю Елбріджем Колбі, заступником міністра оборони з питань політики, який є затятим противником надання США допомоги Києву у сфері безпеки», – підкреслив журналіст.

За словами Вайса, зараз головне питання полягає в тому, чи усвідомлює адміністрація Трампа, що Україна є важливим союзником. Він упевнений, що надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot не стало б поступкою залежній державі, яка веде безнадійну війну: це цілком могло б стати початком виробничої угоди, яка в кінцевому підсумку послужила б інтересам США.

Зміни у веденні війни

Вайс зазначив, що 2025 рік приніс обнадійливий поворот у ході війни в Україні. Хоча Росія, як і раніше, тероризує українські міста ракетними ударами, Україна дедалі успішніше використовує безпілотники для зриву великих російських наступальних операцій на лінії фронту.

У цей час РФ зробила ставку на тактику проникнення, відправляючи невеликі групи з двох–чотирьох солдатів через прориви в українській обороні для захоплення покинутих окопів, будівель або інших позицій, з яких вони можуть вести обстріл армії, що обороняється.

«Україна відповідає тим самим. Вона завдає ударів по нафтопереробних заводах та експортних терміналах навіть у Сибіру, а також по авіабазах і стратегічних російських підприємствах, зокрема по Wildberries, частина товарів якого може використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях», – додав журналіст.

Більше того, Вайс підкреслив, що Україна змогла стримати російський наступ на Донбасі, який Віткофф, віцепрезидент США Джей Ді Венс і Трамп колись настійно радили Україні вважати втраченим.

Фінська організація з моніторингу військових дій Black Bird Group підрахувала, що в липні минулого року російські війська захопили майже вп’ятеро більше території, ніж у липні цього року, а в лютому та червні цього року вони фактично втратили більше території, ніж захопили.

Крім того, Вайс нагадав, що Україна стала обережнішою в питаннях комунікації. З минулого року вона навмисно затримує повідомлення про свої територіальні завоювання, щоб не привертати російські ресурси до тих ділянок лінії фронту, які, можливо, слабшають.

Один український чиновник розповів журналісту, що Україна також змінила підхід до комунікації з Трампом. За його словами, Київ сприймає Трампа як гравця, орієнтованого на угоди. Тому Україна намагається переконати американського президента зберегти чинний статус-кво, а не апелює до гуманітарних чи моральних аргументів.

У Трампа закінчуються важелі тиску

Вайс додав, що тепер Трампу не вдасться нав’язати Україні невигідний мир. Він зазначив, що тепер за війну платять не американські платники податків, а Європа.

За даними німецького Кільського інституту світової економіки, у перший рік свого другого президентського терміну Трамп скоротив нові зобов’язання щодо військової допомоги США Україні на 99%. У НАТО є механізм, що дозволяє країнам-членам фінансувати закупівлю американської зброї для України, але на сьогодні обсяг такої допомоги склав усього 6,7 млрд доларів – це лише невелика частина від 127 млрд доларів, виділених Україні адміністрацією 46-го президента США Джо Байдена та Конгресом.

Вайс зазначив, що цей дефіцит став менш помітним у міру зміни динаміки війни та розвитку в України здатності виробляти власну зброю в промислових масштабах. Роб Лі, військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики, розповів журналісту, що понад 80 % втрат у російсько-українській війні спричинені дронами, більшу частину яких Україна виробляє самостійно.

Також минулого місяця український уряд вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ схвалив експорт зброї та оборонних технологій. За словами аналітиків, причина полягає в тому, що країна зараз виробляє більше зброї, ніж може собі дозволити закупити у власних компаній.

«Українські безпілотники настільки вражають, що навіть ті, хто колись критикував країну, тепер хочуть долучитися до цього процесу. Одна з компаній з виробництва дронів із Флориди, Powerus, шукає українське обладнання та ліцензії. Серед її інвесторів є дві відомі особистості: Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший», – додав журналіст.

Вайс підкреслив, що Україна є одним із небагатьох союзників США, які стали на захист Вашингтона у війні проти Ірану. Більше того, на початку війни американські бази в Перській затоці зазнали значних збитків від атак іранських дронів, і, за наявними даними, Україна направила в регіон технічних консультантів для встановлення та експлуатації передової української системи Sky Map, яка використовує акустику та штучний інтелект для виявлення та збивання дронів, що наближаються.

Вайс зазначив, що наразі єдине, що США, як і раніше, надають Україні безкоштовно, – це розвіддані, зокрема списки цілей для ударів по позиціях російських військ в Україні та по енергетичній інфраструктурі на території Росії. Він підкреслив, що заслуга в цій політиці належить директору ЦРУ Джону Реткліффу, який, як кажуть, вражає президента на полі для гольфу даними про втрати Росії на полі бою.

Журналіст зазначив, що Трампу також має бути на руку те, що Україна завдає шкоди енергетичній економіці Росії. За його словами, скорочення експорту нафти з РФ може зробити Індію та Китай більш вразливими перед його митами.

Крім того, Вайс нагадав, що Трамп від самого початку свого першого терміну благав Європу покінчити із залежністю від російської нафти та газу, дійшовши навіть до введення санкцій проти газопроводу «Північний потік».

«Взаємозв’язок воєн в Ірані та на Україні продемонстрував, що отримувач військової допомоги від США може також бути постачальником військової допомоги для Сполучених Штатів», – підкреслив журналіст.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, у липні українські сили ППО протидіяли російським атакам в умовах критичного дефіциту ракет-перехоплювачів, здатних знищувати балістичні цілі. Упродовж липня 2026 року Росія застосувала проти України 195 ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити 29 із них.

Зеленський закликав партнерів прискорити передачу Україні засобів протиповітряної оборони та ракет до них. Він підкреслив, що необхідні ракети є у розпорядженні партнерів, проте їх постачання Україні залежить від ухвалення відповідних політичних рішень.

Напередодні президент США Дональд Трамп коментував можливість надання Україні додаткових систем Patriot та далекобійних ракет після відповідного прохання Володимира Зеленського. Американський лідер не пообіцяв нових поставок, натомість заявив про необхідність поповнення запасів боєприпасів у США.