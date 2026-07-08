219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026

Лінія фронту станом на 8 липня 2026. Зведення Генштабу

8 липня на фронті відбулося 219 бойових зіткнень. Російські війська продовжують активні штурмові дії на більшості напрямків, застосовуючи авіацію, керовані авіабомби, дрони-камікадзе та артилерію. Сили оборони України стримують наступ противника, завдають йому втрат у живій силі й техніці та утримують займані рубежі.

Від початку доби російська армія завдала одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, здійснила 52 авіаційні удари, скинувши 176 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 5977 дронів-камікадзе та провели 2169 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Слов'янському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Активними також залишалися Лиманський, Олександрівський і Південно-Слобожанський напрямки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 22:00.

На Покровському напрямку українські захисники ліквідували 37 російських військових, ще 10 окупантів поранили. Знищено артилерійську систему, автомобільну та спеціальну техніку противника. Також пошкоджено три артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та пункт управління безпілотниками.

Крім того, українські військові знищили або придушили 262 ворожі безпілотники різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Тут українські військові зупинили дві атаки противника. Водночас російські війська здійснили 32 обстріли позицій Сил оборони та прикордонних населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Протягом доби противник двічі штурмував українські позиції поблизу Гоптівки, однак прорвати оборону не зміг.

На Куп’янському напрямку

Російські війська здійснили дві атаки у напрямку Новоплатонівки та Ківшарівки, але успіху не досягли.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські захисники відбили вісім атак окупантів у районах Шийківки, Новоселівки, Дробишевого, Ямполя та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 23 спроби російських військ просунутися поблизу Кривої Луки, Закітного, Різниківки та у напрямку Рай-Олександрівки.

Станом на вечір ще одне бойове зіткнення тривало.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська здійснили одну атаку поблизу Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Українські військові відбили 22 штурми противника в районах Степанівки, Іллінівки, Іванопілля, Костянтинівки та Олександро-Шультиного.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Саме тут ворог проявляв найбільшу активність.

Протягом доби російські війська здійснили 26 атак, намагаючись прорвати українську оборону в районах Світлого, Гулевого, Покровська, Мирного, Матяшевого, Білицького, Дорожнього, Никанорівки, Нового Донбасу, Родинського, Котлиного та Удачного.

Станом на вечір ще два бойові зіткнення тривали.

На Олександрівському напрямку

Українські військові відбили дві атаки противника поблизу Воскресенки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 21 атаку російських військ у районах Гіркого, Гуляйпільського, Рибного, Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Цвіткового, Косівцевого, Новоселівки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Противник здійснив одну спробу штурму поблизу Щербаків, однак українські захисники втримали свої позиції.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Протягом доби штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших ділянках фронту суттєвих змін оперативної обстановки не відбулося.

Нагадаємо, Міністр оборони України Михайло Федоров розкрив подробиці операції «Ашан», під час якої Сили оборони у два етапи уразили 1180 цілей у глибокому тилу російських військ. За його словами, ця операція суттєво послабила наступальний потенціал РФ і зірвала підготовку механізованого наступу російської армії приблизно на пів року.