Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026
Ситуація на фронті 8 липня
Фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 8 липня 2026. Зведення Генштабу

8 липня на фронті відбулося 219 бойових зіткнень. Російські війська продовжують активні штурмові дії на більшості напрямків, застосовуючи авіацію, керовані авіабомби, дрони-камікадзе та артилерію. Сили оборони України стримують наступ противника, завдають йому втрат у живій силі й техніці та утримують займані рубежі.

Від початку доби російська армія завдала одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, здійснила 52 авіаційні удари, скинувши 176 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 5977 дронів-камікадзе та провели 2169 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Слов'янському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Активними також залишалися Лиманський, Олександрівський і Південно-Слобожанський напрямки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 22:00.

На Покровському напрямку українські захисники ліквідували 37 російських військових, ще 10 окупантів поранили. Знищено артилерійську систему, автомобільну та спеціальну техніку противника. Також пошкоджено три артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та пункт управління безпілотниками.

Крім того, українські військові знищили або придушили 262 ворожі безпілотники різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Тут українські військові зупинили дві атаки противника. Водночас російські війська здійснили 32 обстріли позицій Сил оборони та прикордонних населених пунктів.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Протягом доби противник двічі штурмував українські позиції поблизу Гоптівки, однак прорвати оборону не зміг.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Російські війська здійснили дві атаки у напрямку Новоплатонівки та Ківшарівки, але успіху не досягли.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські захисники відбили вісім атак окупантів у районах Шийківки, Новоселівки, Дробишевого, Ямполя та Лиману.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 23 спроби російських військ просунутися поблизу Кривої Луки, Закітного, Різниківки та у напрямку Рай-Олександрівки.

Станом на вечір ще одне бойове зіткнення тривало.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська здійснили одну атаку поблизу Юрківки.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Українські військові відбили 22 штурми противника в районах Степанівки, Іллінівки, Іванопілля, Костянтинівки та Олександро-Шультиного.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Саме тут ворог проявляв найбільшу активність.

Протягом доби російські війська здійснили 26 атак, намагаючись прорвати українську оборону в районах Світлого, Гулевого, Покровська, Мирного, Матяшевого, Білицького, Дорожнього, Никанорівки, Нового Донбасу, Родинського, Котлиного та Удачного.

Станом на вечір ще два бойові зіткнення тривали.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські військові відбили дві атаки противника поблизу Воскресенки.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили 21 атаку російських військ у районах Гіркого, Гуляйпільського, Рибного, Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Цвіткового, Косівцевого, Новоселівки та Чарівного.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник здійснив одну спробу штурму поблизу Щербаків, однак українські захисники втримали свої позиції.

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Протягом доби штурмових дій противника не зафіксовано. 

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026 фото 12

На інших ділянках фронту суттєвих змін оперативної обстановки не відбулося.

Нагадаємо, Міністр оборони України Михайло Федоров розкрив подробиці операції «Ашан», під час якої Сили оборони у два етапи уразили 1180 цілей у глибокому тилу російських військ. За його словами, ця операція суттєво послабила наступальний потенціал РФ і зірвала підготовку механізованого наступу російської армії приблизно на пів року.

Читайте також:

Теги: росія Костянтинівка ЗСУ війна Генштаб фронт Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026
219 бойових зіткнень за добу: лінія фронту станом на 8 липня 2026
ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині
ЗСУ звільнили Новохатське на Донеччині
Атака на Київ: БпЛА влучив у багатоповерхівку, поранено дитину (оновлено)
Атака на Київ: БпЛА влучив у багатоповерхівку, поранено дитину (оновлено)
СБУ уразила танкер тіньового флоту РФ у Чорному морі (відео)
СБУ уразила танкер тіньового флоту РФ у Чорному морі (відео)
У Києві зросла кількість загиблих через вибух дрона поблизу газорозподільної станції
У Києві зросла кількість загиблих через вибух дрона поблизу газорозподільної станції
ЗСУ збили російський винищувач Су-35
ЗСУ збили російський винищувач Су-35

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
158K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
77K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Сьогодні, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Вчора, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua