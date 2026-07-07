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Операція «Ашан» зірвала механізований наступ РФ на пів року: Федоров розкрив деталі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Операція «Ашан» зірвала механізований наступ РФ на пів року: Федоров розкрив деталі
Операція «Ашан» стала прикладом асиметричних дій, коли технології, розвідка та якісне планування дозволили суттєво послабити наступальний потенціал російської армії
скриншот з відео

Федоров назвав головний результат операції

Міністр оборони України Михайло Федоров розповів подробиці операції «Ашан», під час якої Сили оборони за два етапи уразили 1180 цілей у глибокому тилу російських військ, пише «Главком».

За словами Федорова, операція «Ашан» стала прикладом асиметричних дій, коли технології, розвідка та якісне планування дозволили суттєво послабити наступальний потенціал російської армії.

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Як проходив перший етап

Минулого року за ініціативою президента України та рішенням Ставки було виділено додаткове фінансування на проведення спецоперації. Після накопичення спеціально розроблених безпілотників і збору розвідувальних даних Сили оборони завдали масштабного удару по техніці окупантів у глибокому тилу.

«Лише за три доби Сили оборони вразили 949 ворожих цілей. Після операції ворог відвів значну частину техніки від лінії фронту, а на відновлення втрат йому знадобилися місяці», – повідомив Федоров.

За його словами, саме ця операція фактично зупинила механізований наступ противника приблизно на пів року.

Другий етап: удар по артилерії

Кілька тижнів тому українські військові повторили операцію, однак цього разу головною ціллю стала російська артилерія. Для цього етапу було спеціально розроблено новий тип боєприпасу, призначений для ураження артилерійських систем.

У результаті українські військові уразили 231 ціль, із яких 171 було знищено.

Понад тисяча уражених цілей

Загалом за два етапи операції «Ашан» Сили оборони уразили 1180 російських цілей. «Кожна така операція – це не лише знищена техніка. Це зірвані плани ворога, менше можливостей для його наступу та більше шансів зберегти життя наших військових», – наголосив Федоров.

Він також подякував військовослужбовцям окремого загону спеціального призначення Lasar's Group Національної гвардії України, 412-ї окремої бригади безпілотних систем NEMESIS та іншим підрозділам, які брали участь у реалізації операції.

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Теги: розвідка військові Михайло Федоров наступ росіяни

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