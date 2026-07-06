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Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2,5 тис. км від кордону України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2,5 тис. км від кордону України
НПЗ розташований за 2, 5 тис. км від кордону з Україною
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Підприємство є найбільшим нафтопереробним заводом Росії та забезпечує паливом, зокрема, окупаційну армію

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Омського нафтопереробного заводу в Омській області РФ. Удару по підприємству завдали підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, пише «Главком».

Як зазначили у Генштабі, завод розташований майже за 2,5 тис. км від державного кордону України.

«Сьогодні підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України уразили Омський нафтопереробний завод, який знаходиться на відстані майже 2 500 км від державного кордону України», – йдеться у повідомленні.

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Військові наголосили, що це останній із 11 найбільших виробників бензину в Росії, який зазнав ураження українськими військовими. Підприємство є найбільшим НПЗ РФ із потужністю понад 21 млн тонн нафти на рік та використовується для забезпечення паливом російської окупаційної армії.

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«НПЗ випускає високооктанові автомобільні бензини (АІ-92, АІ-95, G-Drive 100), дизельне пальне класу «Євро-5», авіаційний гас (марок ТС-1 та РТ). Є також виробником бензолу, параксилолу та ортоксилолу, спеціалізованої продукції та мастил, сировини для технічного вуглецю, моторних та індустріальних олив», – повідомили в Генштабі.

За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік. Після влучання на території заводу виникла пожежа. Остаточні наслідки удару уточнюються.

Чим важливий Омський завод

Омський НПЗ належить компанії «Газпром нафта» та є найбільшим нафтопереробним заводом Росії. Загалом завод випускає понад 50 видів нафтопродуктів, а після модернізації, завершеної у 2025 році, досяг практично 100-відсоткової глибини переробки нафти. 

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Теги: пожежа нафта росія Газпром Генштаб завод

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