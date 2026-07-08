Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генштаб підтвердив удари по двох російських НПЗ та аеродрому

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб підтвердив удари по двох російських НПЗ та аеродрому
ЗСУ позбавили Росію важливих елементів військової логістики
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Під атаку також потрапили танкери тіньового флоту РФ і мости, які окупанти використовували для військової логістики

У ніч проти 8 липня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових і логістичних об'єктах Росії. Під ураження потрапили два нафтопереробні підприємства, військовий аеродром, танкери «тіньового флоту» та автомобільні мости у Бєлгородській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з головних цілей став Саратовський нафтопереробний завод. За даними Генштабу, після удару на території підприємства пролунали вибухи та виникла пожежа. Остаточні результати ураження уточнюються.

У Генеральному штабі зазначили, що Саратовський НПЗ входить до структури компанії «Роснєфть» і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його потужність становить близько семи мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо, яке використовується для забезпечення військової логістики Росії.

Ще однією ціллю став нафтопереробний комплекс «ТАІФ-НК» у Нижньокамську (Татарстан). Після атаки на об'єкті також зафіксували вибухи та пожежу.

У Генштабі наголосили, що підприємство є одним із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Його виробничі потужності перевищують вісім мільйонів тонн сировини на рік. Завод випускає дизельне пальне, бензин, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Водночас Сили спеціальних операцій підтвердили ураження одразу двох підприємств у Нижньокамську – нафтопереробного комплексу «Танеко» та НПЗ «ТАІФ-НК».

«Танеко» – один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних заводів рф. Підприємство має глибину переробки до 99%», – повідомили у Силах спеціальних операцій.

Крім цього, українські військові уразили шість танкерів російського «тіньового флоту». Один із них перебував у Чорному морі, ще п'ять – в Азовському. За даними Генштабу, ці судна використовувалися для забезпечення логістики окупаційних військ на півдні України.

Також під удар потрапив військовий аеродром «Борисоглебськ» у Воронезькій області Росії. Результати ураження цього об'єкта наразі уточнюються.

Окремо Генеральний штаб повідомив, що 7 липня українські військові завдали ударів по автомобільних мостах у районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області. За інформацією військових, російська армія використовувала ці переправи для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

До слова, підрозділи Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України протягом минулого тижня завдали серії ударів по ключових військових об'єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України. Операції були спрямовані на зниження воєнного потенціалу РФ.

Теги: росія Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Касетна бойова частина збільшує площу уражень
Росіяни встановили у «Калібри» касетну бойову частину – Міноборони
9 червня, 15:21
Лавров поскаржився на лист Зеленського до Путіна
Лист Зеленського Путіну. Москва дуже образилася на неввічливість
8 червня, 14:31
Втрати ворога станом на 18 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 18 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
18 червня, 06:47
Танкери у Ормузькій протоці після підписання угоди між США та Іраном
Угода США з Іраном обвалила нафту Brent до березневого мінімуму
19 червня, 00:38
На Москву летять безпілотники
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
29 червня 2026 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Пекіна, де провів офіційну зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном
Китай може втрутитися у мирні переговори
29 червня, 11:01
На борту повітряного судна перебували пілот і льотчик-спостерігач
У Приморському краї РФ зник вертоліт із людьми на борту
21 червня, 14:51
«Ослиний міст» Леніна будуть маркувати
Росія знайшла пропаганду наркотиків у книгах Леніна та Маяковського
22 червня, 20:08
Глава держави вручив бойовий прапор 12-й бригаді десантних катерів Флотилії ВМС ЗСУ
Президент зустрівся з воїнами ВМС та відзначив їх держнагородами
4 липня, 19:42

Соціум

Генштаб підтвердив удари по двох російських НПЗ та аеродрому
Генштаб підтвердив удари по двох російських НПЗ та аеродрому
Імпорт не врятував Росію від дефіциту пального – ЦПД
Імпорт не врятував Росію від дефіциту пального – ЦПД
США зробили неочікувану заяву після масштабних ударів по Ірану
США зробили неочікувану заяву після масштабних ударів по Ірану
Інтерпол провів масштабну спецоперацію проти міжнародних торговців людьми
Інтерпол провів масштабну спецоперацію проти міжнародних торговців людьми
Румунія попросила Україну змінити алгоритм роботи морських дронів
Румунія попросила Україну змінити алгоритм роботи морських дронів
Дрони вдарили по одному з найсучасніших НПЗ Росії
Дрони вдарили по одному з найсучасніших НПЗ Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
153K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2026
89K
Путін почав «їсти» своїх
75K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Сьогодні, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Вчора, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua