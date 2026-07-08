Генштаб підтвердив удари по двох російських НПЗ та аеродрому

Під атаку також потрапили танкери тіньового флоту РФ і мости, які окупанти використовували для військової логістики

У ніч проти 8 липня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових і логістичних об'єктах Росії. Під ураження потрапили два нафтопереробні підприємства, військовий аеродром, танкери «тіньового флоту» та автомобільні мости у Бєлгородській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з головних цілей став Саратовський нафтопереробний завод. За даними Генштабу, після удару на території підприємства пролунали вибухи та виникла пожежа. Остаточні результати ураження уточнюються.

У Генеральному штабі зазначили, що Саратовський НПЗ входить до структури компанії «Роснєфть» і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його потужність становить близько семи мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо, яке використовується для забезпечення військової логістики Росії.

Ще однією ціллю став нафтопереробний комплекс «ТАІФ-НК» у Нижньокамську (Татарстан). Після атаки на об'єкті також зафіксували вибухи та пожежу.

У Генштабі наголосили, що підприємство є одним із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Його виробничі потужності перевищують вісім мільйонів тонн сировини на рік. Завод випускає дизельне пальне, бензин, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Водночас Сили спеціальних операцій підтвердили ураження одразу двох підприємств у Нижньокамську – нафтопереробного комплексу «Танеко» та НПЗ «ТАІФ-НК».

«Танеко» – один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних заводів рф. Підприємство має глибину переробки до 99%», – повідомили у Силах спеціальних операцій.

Крім цього, українські військові уразили шість танкерів російського «тіньового флоту». Один із них перебував у Чорному морі, ще п'ять – в Азовському. За даними Генштабу, ці судна використовувалися для забезпечення логістики окупаційних військ на півдні України.

Також під удар потрапив військовий аеродром «Борисоглебськ» у Воронезькій області Росії. Результати ураження цього об'єкта наразі уточнюються.

Окремо Генеральний штаб повідомив, що 7 липня українські військові завдали ударів по автомобільних мостах у районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області. За інформацією військових, російська армія використовувала ці переправи для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

До слова, підрозділи Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України протягом минулого тижня завдали серії ударів по ключових військових об'єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України. Операції були спрямовані на зниження воєнного потенціалу РФ.