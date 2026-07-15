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235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026
Ситуація на фронті 15 липня
фото: Генштаб

Лінія фронту станом на 15 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 52 авіаційних удари із застосуванням 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6001 дрон-камікадзе та здійснив 2273 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

15 липня на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 30 окупантів та поранено сім. Знищено дві одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено 25 укриттів особового складу та два склади боєприпасів. Знищено або подавлено 225 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти 10 разів штурмували позиції наших оборонців. Противник завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 48 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці та у бік:

  • Ізбицького
  • Лиману
  • Вільчі
  • Симинівки
  • Колодязного
  • Кутьківки
  • Шев'яківки
  • Хатнього
  • Амбарного

Одне боєзіткнення триває.

235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири штурми позицій Сил оборони у напрямку Куп'янська, Новоплатонівки та Курилівки. Одне боєзіткнення триває. 

235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито вісім спроб загарбників просунутися у бік:

  • Лиману
  • Дробишевого
  • Озерного
  • у районах Новоселівки та Ямполя

Одне боєзіткнення триває.

235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та у районах Різниківки й Закітного. Одне боєзіткнення триває.

235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили чотири атаки в районах Никифорівки та Часового Яру. Один бій триває. 

235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів у районах:

  • Костянтинівки
  • Іллінівки
  • Іванопілля
  • Софіївки
  • у напрямку Вільного, Торецького й Кучерового Яру
235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

  • Дорожнього
  • Новоолександрівки
  • Сухецького
  • Родинського
  • Гришиного
  • Удачного
  • Новосергіївки
  • у напрямку Білицького та Шевченка 
235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог тричі атакував у напрямку Вороного та Тернового.

235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак у напрямку:

  • Гіркого
  • Цвіткового
  • Воздвижівки
  • Верхньої Терси
  • Добропілля
  • Чарівного

Одне боєзіткнення триває. 

235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників у районах Плавнів, Білогір'я та Малих Щербаків. Один бій триває.

235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026 фото 12

Нагадаємо, 10 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 29 атак. Нині триває 1599-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, триває 1603-й день повномасштабної війни.

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Теги: Генштаб Покровськ ворог Слов’янськ окупанти фронт Костянтинівка

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