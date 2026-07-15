235 боїв за добу: лінія фронту станом на 15 липня 2026

Лінія фронту станом на 15 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 52 авіаційних удари із застосуванням 170 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6001 дрон-камікадзе та здійснив 2273 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

15 липня на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 30 окупантів та поранено сім. Знищено дві одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено 25 укриттів особового складу та два склади боєприпасів. Знищено або подавлено 225 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти 10 разів штурмували позиції наших оборонців. Противник завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 48 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці та у бік:

Ізбицького

Лиману

Вільчі

Симинівки

Колодязного

Кутьківки

Шев'яківки

Хатнього

Амбарного

Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири штурми позицій Сил оборони у напрямку Куп'янська, Новоплатонівки та Курилівки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито вісім спроб загарбників просунутися у бік:

Лиману

Дробишевого

Озерного

у районах Новоселівки та Ямполя

Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки та у районах Різниківки й Закітного. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Загарбники здійснили чотири атаки в районах Никифорівки та Часового Яру. Один бій триває.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів у районах:

Костянтинівки

Іллінівки

Іванопілля

Софіївки

у напрямку Вільного, Торецького й Кучерового Яру

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Дорожнього

Новоолександрівки

Сухецького

Родинського

Гришиного

Удачного

Новосергіївки

у напрямку Білицького та Шевченка

На Олександрівському напрямку

Ворог тричі атакував у напрямку Вороного та Тернового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак у напрямку:

Гіркого

Цвіткового

Воздвижівки

Верхньої Терси

Добропілля

Чарівного

Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку

Ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників у районах Плавнів, Білогір'я та Малих Щербаків. Один бій триває.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, 10 липня на фронті відбулося 226 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 29 атак. Нині триває 1599-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, триває 1603-й день повномасштабної війни.