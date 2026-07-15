Перевитрати на 300 млрд? Генштаб відреагував на скандальну статтю в The Economist

У Генеральному штабі заявили, що масштабних аудитів бойових бригад у 2026 році не проводили

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що інформація про нібито масштабний аудит бойових бригад із виявленими перевитратами на 300 млрд грн не відповідає дійсності. У відомстві наголосили, що в мережі поширюється маніпулятивне трактування матеріалу британського журналу The Economist. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар речника Генерального штабу ЗСУ Дмитра Лиховія агентству «Інтерфакс-Україна».

Що заявили у Генштабі

За словами Лиховія, у соціальних мережах і низці медіа поширюються повідомлення, які нібито ґрунтуються на публікації The Economist та стосуються аудиту військових структур.

«У соцмережах та низці медіа поширюються матеріали з метою дискредитації керівництва ЗСУ, які нібито ґрунтуються на дописі на сайті видання The Economist та стосуються аудиту військових структур. Звертаємо увагу на те, що в першоджерелі сказано: «...Аудит Міністерства оборони та армійських бригад виявив перевитрати на суму 300 мільярдів гривень ($6,6 млрд)». За наявною інформацією, масштабні аудити в бойових бригадах Збройних сил України у 2026 році не проводилися», – заявив речник.

У Генштабі також зазначили, що інформація про такі перевірки та нібито виявлені перевитрати не надходила до органів військового управління ЗСУ.

Лиховій наголосив, що якби під час аудиту були встановлені факти надмірних витрат, то відповідні матеріали передали б до правоохоронних органів для встановлення винних осіб і відшкодування збитків.

Крім того, у Генеральному штабі заявили, що сама публікація The Economist не містить твердження про те, що саме результати аудиту стали підставою для вимоги міністра оборони щодо зміни військового керівництва.

Позиція щодо публікації The Economist

«Допис на сайті The Economist насправді не містить тверджень, що згаданий «аудит Міністерства оборони та армійських бригад» був підставою для міністра оборони вимагати заміни керівництва ЗСУ. Подібний висновок є маніпулятивною інтерпретацією з боку низки видань та блогерів, які не перевіряють фактаж та вводять в оману читачів», – наголосив Лиховій.

Розподіл повноважень між Генштабом і Міноборони

Також речник пояснив, що Генеральний штаб визначає потреби війська та їхню пріоритетність, тоді як Міністерство оборони формує політику закупівель, а укладання контрактів, фінансування та контроль за їх виконанням здійснює державне підприємство «Агенція оборонних закупівель».

Нагадаємо, раніше The Economist повідомив про нібито проведений аудит Міністерства оборони та армійських бригад, який, за даними джерел видання, виявив перевитрати бюджетних коштів на суму близько 300 млрд грн. Видання також писало про розбіжності між міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до реформування українського війська.