Євросоюз направить Україні €1,4 млрд із доходів від заморожених активів РФ

Кошти спрямують на посилення обороноздатності та зміцнення стійкості держави

Європейський Союз спрямує Україні 1,4 млрд євро, отриманих із доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За його словами, отримані кошти використають для посилення обороноздатності та зміцнення стійкості української держави. «Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити», – наголосив глава уряду.

Корецький також подякував європейським партнерам за підтримку та принципову позицію. «Дякуємо всім нашим європейським партнерам за принципову позицію. Це надає сили», – зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, напередодні Сергій Корецький доручив українським послам активізувати роботу з іноземними партнерами щодо конфіскації заморожених російських активів. Глава уряду наголосив, що цей процес буде тривалим і складним із юридичної точки зору, однак Україна вже зараз має формувати міжнародну підтримку такого рішення.

Прем'єр-міністр зазначив, що окремі країни скептично ставляться до механізму конфіскації російських активів. Тому українські дипломати мають пояснювати партнерам, що йдеться не про отримання російського майна, а про справедливу компенсацію за збитки, завдані російською агресією.

Раніше Україна отримала черговий транш €3,47 млрд від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено €45 млрд для України.

Крім цього, Європейська комісія планує надати Україні додаткові €8,35 млрд у 2026 році в межах довгострокової програми Ukraine Facility. Водночас кошти виділятимуть лише за умови виконання Україною погоджених реформ.