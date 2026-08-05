Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Євросоюз направить Україні €1,4 млрд із доходів від заморожених активів РФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Євросоюз направить Україні €1,4 млрд із доходів від заморожених активів РФ
Україна отримає від ЄС €1,4 млрд за рахунок російських заморожених активів
фото (ілюстративне): Unsplash

Кошти спрямують на посилення обороноздатності та зміцнення стійкості держави

Європейський Союз спрямує Україні 1,4 млрд євро, отриманих із доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За його словами, отримані кошти використають для посилення обороноздатності та зміцнення стійкості української держави. «Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити», – наголосив глава уряду.

Корецький також подякував європейським партнерам за підтримку та принципову позицію. «Дякуємо всім нашим європейським партнерам за принципову позицію. Це надає сили», – зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, напередодні Сергій Корецький доручив українським послам активізувати роботу з іноземними партнерами щодо конфіскації заморожених російських активів. Глава уряду наголосив, що цей процес буде тривалим і складним із юридичної точки зору, однак Україна вже зараз має формувати міжнародну підтримку такого рішення.

Прем'єр-міністр зазначив, що окремі країни скептично ставляться до механізму конфіскації російських активів. Тому українські дипломати мають пояснювати партнерам, що йдеться не про отримання російського майна, а про справедливу компенсацію за збитки, завдані російською агресією. 

Раніше Україна отримала черговий транш €3,47 млрд від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено €45 млрд для України.

Крім цього, Європейська комісія планує надати Україні додаткові €8,35 млрд у 2026 році в межах довгострокової програми Ukraine Facility. Водночас кошти виділятимуть лише за умови виконання Україною погоджених реформ.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Україна Сергій Корецький гроші Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

УПА як незручна правда для Європи
УПА як незручна правда для Європи
9 липня, 12:19
Порти Великої Одеси вже третій тиждень працюють під постійними російськими атаками
Росія б'є по зерновому коридору: що відбувається з морським експортом України Тема тижня
25 липня, 11:30
Петер Мадяр публічно наголошував, що одночасне відкриття всіх кластерів дало б хибний сигнал країнам Західних Балкан
Угорщина відкрила кластер ЄС для Молдови, заблокувавши – для України
18 липня, 06:35
Прем'єр Корецький провів першу розмову з президенткою Єврокомісії
Прем'єр Корецький провів першу розмову з президенткою Єврокомісії
20 липня, 21:36
Безпілотні швидкісні човни, здатні нести до 770 кг корисного навантаження на відстань близько 560 км
Америка запустить виробництво українських дронів Magura
22 липня, 05:40
Кожному міністерству доручено надати пропозиції щодо оновлення складу
Корецький доручив провести експрес-аналіз роботи всіх міністерств
22 липня, 21:21
Після викриття афери підозрюваний утік за кордон
Польща передала Україні шахрая, який присвоїв 1,3 млн грн на «зелених» тарифах
23 липня, 13:14
Командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Україна системно руйнує плани Росії
Росія втратила можливість воювати по-старому – командувач Нацгвардії
10 липня, 11:18
Раніше Іран заявив, що «український удар» по цивільному судну в Оманській затоці є «небезпечним розширенням війни»
Іран звинуватив Зеленського в атаці на судно та пригрозив відповіддю
26 липня, 20:36

Події в Україні

У Херсоні російський FPV-дрон спалив вантажівку АТБ із товаром (відео)
У Херсоні російський FPV-дрон спалив вантажівку АТБ із товаром (відео)
Євросоюз направить Україні €1,4 млрд із доходів від заморожених активів РФ
Євросоюз направить Україні €1,4 млрд із доходів від заморожених активів РФ
Після ударів РФ без світла залишаються споживачі у шести областях України
Після ударів РФ без світла залишаються споживачі у шести областях України
Росія атакувала Харків дронами-ракетами «Бандероль»: є постраждалі
Росія атакувала Харків дронами-ракетами «Бандероль»: є постраждалі
Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 серпня 2026 року
Корецький анонсував термінову розмову з бізнесом після руйнівних ударів по Києву
Корецький анонсував термінову розмову з бізнесом після руйнівних ударів по Києву

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
60K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua