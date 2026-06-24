Енергоколапс в Криму. Після дитячих таборів окупаційна влада закриває дитсадки

У Севастополі через проблеми з електропостачанням дітей перевели на сухпайки, а батьків попросили залишити малечу вдома

В окупованому Севастополі запровадили особливий режим роботи дитячих садків через проблеми в енергосистемі міста. Частину закладів перевели на режим чергових груп, а дітей, які все ж прийдуть до садків, забезпечуватимуть сухпайками замість гарячого харчування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.

Окупаційна влада закликала батьків по можливості залишити дітей удома. За словами Развожаєва, це допоможе знизити навантаження та забезпечити комфортні умови для роботи чергових груп під час тимчасових обмежень.

«У зв'язку з ситуацією в енергосистемі сьогодні дитячі садки міста працюватимуть в особливому режимі», – написав він.

У штатному режимі продовжать працювати лише дитячі садки на Північній стороні Севастополя, в Інкермані та Орлиному. В інших районах міста дошкільні заклади функціонуватимуть у скороченому форматі.

Через відсутність електроенергії в закладах не можуть забезпечити повноцінне харчування дітей.

«Оскільки електрика відсутня, приготувати гарячі обіди зараз неможливо. Тому діти в чергових групах будуть забезпечені сухпайками», – зазначив глава окупаційної адміністрації.

Причини проблем в енергосистемі офіційно не уточнюються. Водночас повідомлення про обмеження з'явилися на тлі перебоїв з електропостачанням у різних районах окупованого міста.

Севастополь є одним із ключових військових і логістичних центрів Росії в окупованому Криму. Будь-які збої в роботі енергетичної інфраструктури можуть впливати не лише на побутову сферу, а й на функціонування об'єктів забезпечення на півострові.

Нагадаємо, раніше в російському інформаційному просторі почали обговорювати сценарії можливої ізоляції окупованого Криму. Один із воєнних блогерів, якого пов'язують із Міністерством оборони РФ, опублікував схему, в якій припускав масовані удари по військовій, логістичній та енергетичній інфраструктурі півострова. На його думку, такі дії можуть суттєво ускладнити роботу систем постачання та критично важливих об'єктів Криму.