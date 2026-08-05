Мадяр показав кадри ураження енергооб'єктів у тилу ворога

Атаки спричинили масштабні проблеми зі світлом в Маріуполі, Мелітополі, Генічеську, Бердянську, Зугресі та Приморському Посаді

За останні дві доби бійці Сил безпілотних систем завдали успішних ударів по 13 енергетичних вузлах росіян на тимчасово окупованих територіях України, а за період з 1 липня по 5 серпня загальна кількість уражених об'єктів сягнула 201. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»), передає «Главком».

Масовані атаки підрозділів СБС спричинили масштабні проблеми зі світлом у низці окупованих міст та населених пунктів, зокрема в Маріуполі, Мелітополі, Генічеську, Бердянську, Зугресі та Приморському Посаді.

Серед уражених за 4-5 серпня об'єктів – ключові електропідстанції різного класу напруги (від 110 кВ до 750 кВ), розташовані в Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Луганській областях, а також у Криму.

Зокрема, під удари потрапили ПС 750 кВ «Південнодонбаська», ПС 330 кВ «Мирна» під Маріуполем, підстанція Ботієвської ВЕС, тягова підстанція «Якимівка-Транзитна», об'єкт на Зуївській ТЕС, а також газорозподільна станція «Наташине» в окупованому Криму.

У вдало проведених операціях взяли участь оператори 1-го окремого центру СБС, 414-ї ОБр СБС «Птахи Мадяра» (зокрема 4-й та 9-й батальйон «Кайрос»), 427-ї ОБр СБС «Рарог», 412-ї ОБр СБС «Nemesis» та 20-ї ОБр СБС «К-2».

💥 Оператори СБС уразили 13 енерговузлів протягом 48 годин 04-05 серпня на окупованих територіях, - Мадяр



Загальний рахунок протягом операції 01 липня- 05 серпня склав 201 енергетичних вузлів у ТОТ. pic.twitter.com/UowXYhnzao — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 5, 2026

Раніше Роберт Мадяр Бровді підтвердив ураження логістичного центру маркетплейсу Wildberries у селищі Новосемейкіне Самарської області РФ.

За словами Бровді, логістичний центр був одним із ключових транспортних вузлів між європейською частиною Росії та Сибіром. Командувач СБС назвав атаку «десятим результативним» ударом по об'єктах компанії та наголосив, що вона «точно не остання».

Як відомо, 2 серпня в мережі з'явилися кадри наслідків удару по логістичному центру Wildberries у Новосемейкіному. Площа комплексу становить 178,6 тис. кв. м. Він є одним із ключових логістичних хабів компанії в Поволжі.

Поруч із комплексом була розміщена символіка російської окупаційної армії. У Wildberries підтвердили атаку на логістичний центр та заявили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, українські дрони знищили вже понад 15% складів Wildberries у Росії. Найбільших втрат маркетплейс зазнав після удару по логістичному хабу в Електросталі Московської області.