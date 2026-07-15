Карта бойових дій в Україні станом на 15 липня 2026 року

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотирнадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та чотири ворожі радіолокаційні станції

За минулу добу зафіксовано 253 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет та 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 559 дронів-камікадзе та здійснили 3282 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 41 - із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотирнадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами та чотири ворожі радіолокаційні станції.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Наші захисники зупинили два ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 88 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямках Шев'яківки, Гранова та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку

Ворог три рази атакував у районі Подолів, а також у напрямку Шийківки.

На Лиманському напрямку

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шістнадцять разів атакували в районах Лимана, Діброви та Озерного, а також у напрямках Новомихайлівки, Новоселівки та Дробишева.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 26 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Стародубівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Окупанти п'ять разів атакували в районі Діброви, а також у напрямках Никифорівки та Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано двадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іванопілля, а також у напрямках Іллінівки, Степанівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили сорок атак. Ворог виявляв активність у районах Шахового, Новоолександрівки, Родинського та Новосергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Володимирівки, Василівки, Філії, Гришиного, Молодецького, Софіївки, Дорожнього, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Котлиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили шість атак у напрямках населених пунктів Рибне, Вороне та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти атакували 20 разів. Ворог намагався просунутися в районі Новоселівки, а також у напрямках Староукраїнки, Добропілля, Воздвижівки, Гірок, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Білогір'я, Новоандріївки та Степового.

Нагадаємо, триває 1603-й день повномасштабної війни в Україні.