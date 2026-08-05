У Херсоні російський FPV-дрон спалив вантажівку АТБ із товаром (відео)

Інформації про постраждалих наразі немає

Російські війська вранці 5 серпня атакували FPV-дроном вантажівку торговельної мережі АТБ у Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання МОСТ.

За інформацією видання, атака сталася близько 10:00. Під удар потрапила вантажівка, яка перевозила продукти. Унаслідок кількох влучань автомобіль і причіп із товаром повністю згоріли. Інформації про постраждалих наразі немає.

Обставини атаки та розмір завданих збитків уточнюються. Відео з місця події оприлюднили місцеві жителі. На момент публікації офіційних коментарів від торговельної мережі АТБ щодо атаки та її наслідків не було.

Нагадаємо, напередодні російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував чоловіка, який продавав овочі в Херсоні. У потерпілого діагностували вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, акубаротравму, а також множинні осколкові поранення спини та нижніх кінцівок.

Продавець овочів Юрій розповів про момент удару та те, як намагався врятуватися від безпілотника. Ворожий дрон майже хвилину кружляв над місцем атаки, переслідуючи чоловіка.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що щодня росіяни роблять такі «сафарі» на звичайних людей у Херсоні. За інформацією генерального прокурора України Руслана Кравченка, від початку 2026 року росіяни атакували цивільних жителей України дронами понд 2 600 разів.