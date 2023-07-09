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Авіація ЗСУ вдарила по особовому складу противника, знищені тактичні дрони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація ЗСУ вдарила по особовому складу противника, знищені тактичні дрони
Триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії
фото: Генштаб

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, українськими захисниками було знищено 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо,  триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: Генштаб авіація війна ЗСУ

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