Авіація ЗСУ вдарила по особовому складу противника, знищені тактичні дрони

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Як зазначається, українськими захисниками було знищено 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

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Нагадаємо, триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.