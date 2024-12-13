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РФ запустила рекордну кількість дронів, Зеленський провів технологічну Ставку. Головне за 13 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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РФ запустила рекордну кількість дронів, Зеленський провів технологічну Ставку. Головне за 13 грудня
За словами президента, це було фактично установче засідання
фото: Офіс президента України

Сьогодні, 13 грудня, Володимир Зеленський провів першу зустріч технологічної Ставки

Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні. Зеленський вперше провів технологічну Ставку. Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Блінкен прибув із неанонсованим візитом до Іраку. 

«Главком» склав добірку новин 13 грудня, щоб ви були в курсі головних подій. 

Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні

Починаючи з 12 грудня ворог здійснив комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. За цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як повітряні цілі виявили Сили оборони

  • чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська обл.;
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків – Брянська обл., ТОТ Криму;
  • одна балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська обл.;
  • 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Волгоградська обл.;
  • 24 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;
  • сім крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків – Воронезька, Ростовська обл.;
  • одна керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;
  • 193 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16-ті!

Як зазначають військові, станом на 11:30 підтверджено збиття:

  • 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/«Калібр»/«Іскандер-К»;
  • 1 балістичної ракети «Іскандер-М»;
  • 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в Росію, ще один – в Білорусь.

Таким чином РФ оновила рекорд за 26 листопада, коли випустила 188 дронів.

Зеленський вперше провів технологічну Ставку

Сьогодні, 13 грудня, Володимир Зеленський провів першу зустріч технологічної Ставки. За словами президента, це було фактично установче засідання. Про це він повідомив в Telegram.

«Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки», – розповів очільник України.

Зеленський зауважив, що сьогодні Ставка зосередилася на першому, ключовому завданні – захисті неба: «Це протидія «шахедам» та ракетам».

Президент України обговорив із президентом Фінляндії ранкову масовану атаку РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Про це глава української держави повідомив у Телеграмі.

«Ми обговорили наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, яка вкотре продемонструвала нагальну необхідність посилити протиповітряну обороноздатність України. Висловив вдячність президенту Стуббу та фінському народу за їхню принципову й непохитну підтримку незалежності України та нашого народу», – зазначив Зеленський.

Також Президент України висловив вдячність за готовність Фінляндії зміцнити спроможності української ППО.

Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни

Івано-Франківська область зазнала наймасованішої атаки за час повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Як зазначається, на світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об’єкти критичної інфраструктури.

«Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих. По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки», – наголосила вона. 

Блінкен прибув із неанонсованим візитом до Іраку

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 13 грудня, завітав з неанонсованим візитом до Іраку, де зустрівся із прем’єр-міністром Мухаммадом Ас-Судані для обговорення майбутнього сусідньої Сирії.

Блінкен відвідав посольство США в Багдаді і заявив, що провів розмову із Ас-Судані щодо ситуації у Сирії. За його словами, сторони обговорили «переконання багатьох країн у регіоні та поза його межами» у тому, що перехід Сирії від диктатури Башара Асада до, як очікується, демократії, відбудеться таким чином, щоб захистити усі релігійні меншини в країні, і це призведе до створення інклюзивного неконфесійного уряду.

Держсекретар США додав, що Сирія не повинна перетворитися на «платформу для тероризму».

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