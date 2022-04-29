Аби завадити танкам окупантів, українці затопили власне село: про що пише світова преса

Навколо Демидова, села на північ від Києва, жителі борються з наслідками сильної повені

Основною темою став газовий шантаж Росії країн Європейського Союзу

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 28 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Британія

Промову міністра закордонних справ Ліз Трасс цитує «The Times». Газета повідомляє, що Трасс назвала президента Росії Володимира Путіна «шахраєм» і попередила, що він може розпочати нові вторгнення до таких країн, як Молдова та Грузія. «Times» у заголовку використала цитату Ліз Трасс: «Війна в Україні може тривати роками». На її думку, Володимир Путін може застосувати зброю масового знищення у відчайдушній спробі вийти з безвиході у Східній Європі.

«The Financial Times» повідомляє, що лідери ЄС звинуватили Москву в «шантажі» після того, як російський державний енергетичний гігант «Газпром» призупинив постачання до Польщі та Болгарії. У газеті йдеться, що цей крок слідує за вимогами про оплату постачання газу в рублях, і називає це «найрішучішою» спробою Росії націлитись на залежність ЄС від своїх копалин палива.

Європа

Данія. «Politiken» публікує звернення до читачів газети.

«Підтримайте свободу й Україну і послухайте звернення Президента Володимира Зеленського безпосередньо до данського народу».

Одне з найзнаковіших зображень Данії 20 століття: данці стихійно виходять на вулиці та провулки при звільненні Данії після Другої світової війни у 1945 році. Ратушна площа Копенгагена сповнена людей.

Ми сподіваємося, що це відбудеться знову в середу, 4 травня, коли Politiken проведе особливий захід із дуже особливим основним спікером – президентом України Володимиром Зеленським.

У своїй зеленій футболці у стилі мілітарі та з жовто-синім прапором своєї країни, на задньому плані, український президент створює образ того, що за свободу та світ треба боротися.

Ці два історичні образи та події – 1945 та 2022 років – тепер об'єднуються та створюють свою власну дансько-українську історію, коли Зеленський на вечорі, присвяченому 77-й річниці визволення Данії, безпосередньо звертатиметься до данського народу на великому екрані з невідомого місця у Києві. Захід розпочнеться о 21:00, і ми всі запалимо смолоскип за Україну.

Президент України неодноразово наголошував на важливості міцних міжетнічних відносин у страшний момент війни. Саме з цієї причини ми закликаємо, щоби цей вечір визволення Данії став проявом солідарності з українським народом. Приходьте на Ратушну площу в Копенгагені та Біспеторві в Орхусі, щоб почути слова Зеленського данцям. Заповнені місця у двох найбільших містах Данії стануть найпрекраснішим виявом того, що данський народ разом з Україною протистоїть атакам Путіна на відкрите суспільство, яке ми відновили у 1945 році, та виявляє повагу до тих, хто бореться за нас сьогодні.

Нідерланди «АD»: «Після перекриття газового крана Росією ціни на енергоносії зашкалюють».

Припинення поставок російського газу до Польщі та Болгарії спричинило черговий вибух цін на газ. Є побоювання, що ціни на енергоносії в Європі залишатимуться надзвичайно високими ще довгий час.

США

«The New York Times». Підпис під фото: «Демидів, Україна, в неділю залишався у воді після того, як його було затоплено 25 лютого, на другий день війни, щоб завадити наступу росіян».

«Аби завадити танкам окупантів, українці затопили власне село».

Демідів, Україна – з підлоги прибирають промоклий лінолеум, а із затоплених підвалів мокру, сиру картоплю та банки з огірками. Вони розвішують промоклі килимки, щоб просохли під блідим весняним сонцем.

Навколо Демидова, села на північ від Києва, жителі борються з наслідками сильної повені, яка за звичайних обставин стала б ще одним нещастям для народу, який зазнав нападу Росії.

Але цього разу це була тактична перемога. Українці навмисно затопили село разом із величезним простором полів та боліт навколо нього, створивши трясовину, яка запобігла атаці російських танків на Київ та виграла українській армії дорогоцінний час для підготовки оборони.

Жителі Демидова розплачувалися річками холодної зеленої паводкової води, яка поглинула багато будинків у селі. Але вони дуже задоволені.

«Всі це розуміють, і ніхто ні на секунду не шкодує про це», – сказала Антоніна Костученко, пенсіонерка, чия вітальня перетворилася на запліснявілий простір з водяними лініями на фут або біля того по стінах.

«Ми врятували Київ!» – каже вона з гордістю.

Те, що сталося у Демидові, не було винятком. З перших днів війни Україна швидко і ефективно сіє хаос на своїй території, часто знищуючи інфраструктуру, щоб завадити російській армії, яка має перевагу в чисельності та озброєнні.

Демидов був затоплений, коли війська відкрили греблю і вода ринула у сільську місцевість. В інших місцях України військові без вагань підривали мости, бомбили дороги та виводили з ладу залізничні колії та аеропорти. Мета полягала в тому, щоб уповільнити просування росіян, заманити ворожі війська у пастки та витіснити танкові колони на менш сприятливу місцевість.

Нагадаємо, кілька днів тому Росія перекрила Польщі газ. Усе через те, що польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях.

Нагадаємо, раніше Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

Згодом стало відомо, що Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями. Крім того, Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях.

Напередодні Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях.

Видання Bloomberg писало про чотирьох євровідступників, які погодилися на оплату російського газу рублями, але не називало їх. Втім, одна із країн зізналася сама – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у його країні немає інших робочих варіантів.

До слова, російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.