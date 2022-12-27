Активність ворожої авіації: у Запоріжжі пролунали вибухи

Окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста

У Запоріжжі ввечері 26 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними пабліків, у Запоріжжі чули звуки близько 23:57 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку. Також ЗМІ повідомляють, що по лінії фронту спостерігається активність ворожої авіації.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Арестович пояснив, чому Росія відклала ракетний удар по Україні.

До слова, триває 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.