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Активність ворожої авіації: у Запоріжжі пролунали вибухи

glavcom.ua
Активність ворожої авіації: у Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунало декілька вибухів
фото ілюстративне

Окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста

У Запоріжжі ввечері 26 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За даними пабліків, у Запоріжжі чули звуки близько 23:57 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку. Також ЗМІ повідомляють, що по лінії фронту спостерігається активність ворожої авіації.

Активність ворожої авіації: у Запоріжжі пролунали вибухи фото 1

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Раніше Арестович пояснив, чому Росія відклала ракетний удар по Україні.

До слова, триває 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

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Теги: Запоріжжя росія війна обстріл Україна

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