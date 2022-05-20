Американський генерал назвав час початку контрнаступу України

У кінці літа ЗСУ матимуть достатній потенціал для початку контрнаступу, російська ж армія до того часу занепадатиме

Ситуація на війні змінюється на користь України

Росія перейшла до війни на виснаження, але за кілька місяців вона уже не зможе протистояти Збройним силам України. Таке припущення зробив у інтерв’ю «Голосу Америки» ексочільник Сузопутних військ США у Європі Бен Ходжес.

Ходжес заявив, що ідея Кремля перейти до довготривалої війни є помилкою, бо російська армія виснажується. «Їхня логістична ситуація не покращується, […] щодня стає гіршою. В них скорочується людська сила», – наголосив генерал-лейтенант армії США, додавши, що Росія ще й намагається уникнути мобілізації.

Разом з тим, Україна, нагадав Ходжес, з кожним днем отримує все більше і більше озброєння із Заходу і не має проблем із кількістю військових.

Зважаючи на цю «стратегічну проблему Росії», американський генерал припустив, що приблизно у кінці серпня сили окупантів занепадуть, а Україна , навпаки, матиме достатньо потенціалу для початку контрнаступу – щоб як мінімум вибити російські війська до лінії протистояння 23 лютого.

«Думаю, це станеться до вересня», – заявив Бен Ходжес.

Нагадаємо, що в Україні хочуть продовжити воєнний стан одразу на три місяці, бо перехід у контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

Крім цього, мобілізація в Україні була оголошена на три місяці й триватиме до 24 травня. Нині показники мобілізації виконані на 100%, розповів військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов заявив сьогодні, 20 травня, що для ефективного контрнаступу ЗСУ потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.