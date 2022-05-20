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    Події в Україні

    Американський генерал назвав час початку контрнаступу України

    У кінці літа ЗСУ матимуть достатній потенціал для початку контрнаступу, російська ж армія до того часу занепадатиме - Американський генерал назвав час початку контрнаступу України
    У кінці літа ЗСУ матимуть достатній потенціал для початку контрнаступу, російська ж армія до того часу занепадатиме
    фото з відкритих джерел

    Ситуація на війні змінюється на користь України

    Росія перейшла до війни на виснаження, але за кілька місяців вона уже не зможе протистояти Збройним силам України. Таке припущення зробив у інтерв’ю «Голосу Америки» ексочільник Сузопутних військ США у Європі Бен Ходжес.

    Ходжес заявив, що ідея Кремля перейти до довготривалої війни є помилкою, бо російська армія виснажується. «Їхня логістична ситуація не покращується, […] щодня стає гіршою. В них скорочується людська сила», – наголосив генерал-лейтенант армії США, додавши, що Росія ще й намагається уникнути мобілізації.

    Разом з тим, Україна, нагадав Ходжес, з кожним днем отримує все більше і більше озброєння із Заходу і не має проблем із кількістю військових.

    Зважаючи на цю «стратегічну проблему Росії», американський генерал припустив, що приблизно у кінці серпня сили окупантів занепадуть, а Україна , навпаки, матиме достатньо потенціалу для початку контрнаступу – щоб як мінімум вибити російські війська до лінії протистояння 23 лютого.

    «Думаю, це станеться до вересня», – заявив Бен Ходжес.

    Нагадаємо, що в Україні хочуть продовжити воєнний стан одразу на три місяці, бо перехід у контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

    Крім цього, мобілізація в Україні була оголошена на три місяці й триватиме до 24 травня. Нині показники мобілізації виконані на 100%, розповів військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов.

    Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов заявив сьогодні, 20 травня, що для ефективного контрнаступу ЗСУ потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
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    Американський генерал назвав час початку контрнаступу України