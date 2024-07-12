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Прикордонники знищили у Серебрянському лісі два укриття з особовим складом ворога (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прикордонники знищили у Серебрянському лісі два укриття з особовим складом ворога (відео)
Бійці Державної прикордонної служби України за допомогою ударних дронів знищили в Серебрянському лісі польовий склад ворожого боєкомплекту
фото скриншот відео

Держприкордонслужба: «Прикордонники «Помсти» ударними дронами «Heavy Shot» рознесли два ворожих укриття та польовий склад боєкомплекту противника»

Бійці Державної прикордонної служби України за допомогою ударних дронів знищили в Серебрянському лісі два укриття російських військ із особовим складом та польовий склад ворожого боєкомплекту. Про це повідомила Державна прикордонна служба України  у Facebook. 

«Прикордонники «Помсти» ударними дронами «Heavy Shot» рознесли два ворожих укриття з особовим складом та польовий склад боєкомплекту противника», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прикордонники «Помсти» на околицях Торецька збили безпілотник «Ланцет». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Безпілотник вдалося підбити зі стрілецької зброї прикордонникам зенітно-ракетної застави підрозділу «Фенікс».

До слова, українські прикордонники, які захищають Вовчанськ на Харківщині, розповіли, як відбили атаку російської диверсійно-розвідувальної групи і дивом вийшли з кільця. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Росіяни вдавали з себе бійців суміжного підрозділу і кричали хлопцям «свої». Але їх викрили та зупинили.

Нині триває 869-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба ворог відео

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