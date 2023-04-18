Чому Путін їздив на фронт без Герасимова та Шойгу? Кремль заявив про велику спокусу

Поява Шойгу та Герасимова нібито створила б «надто велику спокусу для противника»

Представник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, чому начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов та міністр оборони Росії Сергій Шойгу не поїхали з диктатором Володимиром Путіним на тимчасово окуповані території України. Про це передають росЗМІ.

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Пєсков зазначив, що поява Шойгу та Герасимова нібито створила б «надто велику спокусу для противника».

«Багато було питань, чому не супроводжували Путіна Шойгу та начальник генштабу. Навряд чи доцільно і верховному головнокомандувачу, і міністру оборони, і начальнику генштабу збиратися в одному місці (...) І, звичайно, це великий ризик», – сказав Пєсков.

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Нагадаємо, мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України. У мережі висловлюють сумнів у тому, що це дійсно був російський президент, а не його двійник. Та й кепкують з того, що справжній Путін навряд чи б наважився поїхати так далеко.

Як повідомлялося, сьогодні вранці 18 квітня, в РФ видали заяву, що нібито, російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку.