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Чому Путін їздив на фронт без Герасимова та Шойгу? Кремль заявив про велику спокусу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому Путін їздив на фронт без Герасимова та Шойгу? Кремль заявив про велику спокусу
Начальник генштабу РФ Герасимов та міністр оборони РФ Шойгу
фото з відкритих джерел

Поява Шойгу та Герасимова нібито створила б «надто велику спокусу для противника»

Представник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, чому начальник генерального штабу збройних сил РФ Валерій Герасимов та міністр оборони Росії Сергій Шойгу не поїхали з диктатором Володимиром Путіним на тимчасово окуповані території України. Про це передають росЗМІ.

Пєсков зазначив, що поява Шойгу та Герасимова нібито створила б «надто велику спокусу для противника».

«Багато було питань, чому не супроводжували Путіна Шойгу та начальник генштабу. Навряд чи доцільно і верховному головнокомандувачу, і міністру оборони, і начальнику генштабу збиратися в одному місці (...) І, звичайно, це великий ризик», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України. У мережі висловлюють сумнів у тому, що це дійсно був російський президент, а не його двійник. Та й кепкують з того, що справжній Путін навряд чи б наважився поїхати так далеко.

Як повідомлялося, сьогодні вранці 18 квітня, в РФ видали заяву, що нібито, російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку.

Теги: путін окупанти росія війна

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