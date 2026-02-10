Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики

Рада ухвалила закон для стимулювання альтернативної енергетики

У вівторок, 10 лютого 2026 року, Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт №13219, спрямований на вдосконалення конкурентних умов для виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). За рішення проголосували 247 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту закону.

Ухвалений документ має на меті спростити залучення інвестицій у «зелену» генерацію, що є критично важливим для децентралізації енергосистеми на тлі постійних російських атак.

Закон передбачає стратегічне планування розвитку галузі, продовжуючи термін дії аукціонів із розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики до 31 грудня 2034 року. Це дає інвесторам чіткий горизонт планування проєктів на наступне десятиліття.

Для гарантування реалізації проєктів енергетики з ВДЕ як додаткова альтернатива банківської гарантії впроваджується фінансове забезпечення, надане безпосередньо «Гарантованому покупцю».

Що ж до безпосередньо банківської гарантії, то вона зменшиться

до укладення договору переможця аукціону з «Гарантованим покупцем» - з €15 до €10 за кожний кіловат потужності

при продовженні строку будівництва та введення об’єкта в експлуатацію - з €30 до €10 за кожний кіловат потужності.

Це має зменшити фінансове навантаження на учасників аукціону.

Крім того, передбачене допустиме відхилення фактичної встановленої потужності об’єкта в межах 10% величини потужності, щодо якого переможець аукціону набув право на підтримку. Це пов'язано із складністю забезпечити повну відповідність встановленої потужності об’єкта енергетики обсягу квоти, яку набув переможець за підсумками аукціону через технічні особливості генеруючого обладнання.

