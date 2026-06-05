Окупанти вдарили по АЗС на Херсонщині: загинула людина, понад 10 – поранено

Окупанти вдарили по АЗС на Херсонщині

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі

Російські терористи атакували ударними безпілотниками АЗС на Херсонщині. Через ворожий удар загинула одна людина, ще 11 постраждали. Наслідки повідомила ДСНС, пише «Главком».

За повідомленням рятувальників, на місці влучання загорілися газовий модуль, будівля АЗС та чотири автомобілі.

фото: ДСНС України

«Рятувальники спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу, попри загрозу повторних атак ворожих дронів», – йдеться у повідомленні.

Днями, Сумська область знову опинилася під щільним вогнем російських окупаційних військ. Протягом кількох годин ворог атакував різні райони області, застосовуючи широкий спектр озброєння та ударні безпілотники. Унаслідок обстрілів зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури, житлового фонду та підприємств.

До слова, російські терористи завдали удару по АЗС у Запоріжжі. Під час ліквідації пожежі на російський БпЛА атакував рятувальників.