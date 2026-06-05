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Україна повернула з російського полону ще 185 захисників

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна повернула з російського полону ще 185 захисників
Додому повернулися захисники Маріуполя та «Азовсталі»
фото: Zelenskiy Official

Додому повернулися оборонці Маріуполя та «Азовсталі», а також військові, які перебували в російській неволі понад три роки.

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 185 військовослужбовців і одного цивільного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

Серед звільнених – військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Додому повернулися рядові, сержанти та офіцери.

Україна повернула з російського полону ще 185 захисників фото 1
фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з російського полону ще 185 захисників фото 2
фото: Володимир Зеленський

Частина визволених захисників брала участь в обороні Маріуполя та заводу «Азовсталь». Також серед звільнених є військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Окремо президент наголосив, що деякі українці перебували в російському полоні ще з 2022 року.

Україна повернула з російського полону ще 185 захисників фото 3
фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з російського полону ще 185 захисників фото 4
фото: Володимир Зеленський

«Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний», – повідомив Зеленський.

Україна повернула з російського полону ще 185 захисників фото 5
фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з російського полону ще 185 захисників фото 6
фото: Володимир Зеленський

Президент подякував усім, хто бере участь у підготовці та проведенні обмінів. «Дякую всім, хто робить це можливим: команді, що займається обмінами, нашим партнерам», – зазначив глава держави.

Україна повернула з російського полону ще 185 захисників фото 7
фото: Володимир Зеленський
Україна повернула з російського полону ще 185 захисників фото 8
фото: Володимир Зеленський

Окрему подяку Зеленський висловив українським військовим, які поповнюють обмінний фонд під час бойових дій. «Особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому», – наголосив президент.

За словами Зеленського, повернення громадян із російської неволі залишається одним із головних пріоритетів держави. «Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі», – заявив він.

Нагадаємо, що Росія розпочала чергову хвилю інформаційних атак. Вони спрямовані на родини полонених та зниклих безвісти українців, а також на порушення роботи офіційних структур, відповідальних за поводження з військовополоненими.

 

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Теги: полон обмін полоненими Володимир Зеленський

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