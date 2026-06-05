Росіяни атакували автівки Червоного Хреста, є поранений (фото)

Ворожі війська вдарили з дрона по автомобілях Товариства Червоного Хреста України

Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на автомобілі

Російські війська здійснили цілеспрямований удар по представниках гуманітарної місії у Херсонській області. Окупанти скинули вибухівку з безпілотника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

«Російські терористи здійснили черговий удар по гуманітарній місії. Окупанти атакували з дрона автомобілі Товариства Червоного Хреста України», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок удару постраждав 50-річний працівник організації.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації засудив дії російської армії, назвавши інцидент черговим актом тероризму проти цивільних та міжнародних гуманітарних інституцій.

Розбита автівка місії Червоного Хреста фото: Олександр Прокудін

Прокудін наголосив, що автомобілі мали чітке маркування, яке ідентифікувало їх як транспорт Червоного Хреста.

«Товариство Червоного Хреста України – гуманітарна місія, яка не має жодного стосунку до військових справ. Ці люди приїхали сюди з єдиною метою – допомагати цивільному населенню», – написав Прокудін.

Розбита автівка місії Червоного Хреста фото: Олександр Прокудін

«Главком» писав, що масштабна автопригода за участі чотирьох транспортних засобів сталася неподалік Вінниці. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще шестеро отримали травми різного ступеня важкості. У масштабному зіткненні зійшлися три легкові автомобілі та одна вантажівка. Сила удару була такою, що тіло загиблого керманича затиснуло в салоні понівеченого транспортного засобу. Рятувальникам довелося використовувати спеціальний інструмент, щоб деблокувати чоловіка.

До слова, уранці 5 червня на Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса, який перевозив школярів. Внаслідок аварії травми отримали п'ятеро людей, серед яких троє дітей.