Росіяни атакували автівки Червоного Хреста, є поранений (фото)
Окупанти скинули вибухівку з безпілотника на автомобілі
Російські війська здійснили цілеспрямований удар по представниках гуманітарної місії у Херсонській області. Окупанти скинули вибухівку з безпілотника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
«Російські терористи здійснили черговий удар по гуманітарній місії. Окупанти атакували з дрона автомобілі Товариства Червоного Хреста України», – йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок удару постраждав 50-річний працівник організації.
Очільник Херсонської обласної військової адміністрації засудив дії російської армії, назвавши інцидент черговим актом тероризму проти цивільних та міжнародних гуманітарних інституцій.
Прокудін наголосив, що автомобілі мали чітке маркування, яке ідентифікувало їх як транспорт Червоного Хреста.
«Товариство Червоного Хреста України – гуманітарна місія, яка не має жодного стосунку до військових справ. Ці люди приїхали сюди з єдиною метою – допомагати цивільному населенню», – написав Прокудін.
«Главком» писав, що масштабна автопригода за участі чотирьох транспортних засобів сталася неподалік Вінниці. Внаслідок зіткнення одна людина загинула, ще шестеро отримали травми різного ступеня важкості. У масштабному зіткненні зійшлися три легкові автомобілі та одна вантажівка. Сила удару була такою, що тіло загиблого керманича затиснуло в салоні понівеченого транспортного засобу. Рятувальникам довелося використовувати спеціальний інструмент, щоб деблокувати чоловіка.
До слова, уранці 5 червня на Харківщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса, який перевозив школярів. Внаслідок аварії травми отримали п'ятеро людей, серед яких троє дітей.
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