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Невизнане Придністров’я готує звернення до Путіна? Кишинів відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Невизнане Придністров’я готує звернення до Путіна? Кишинів відреагував
Самопроголошена «влада» Придністров’я на 28 лютого готує «з’їзд депутатів усіх рівнів», щоб звернутися до Путіна
фото з відкритих джерел

Молдова заявила, що наразі «немає підстав вважати, що ситуація Придністров’ї може погіршитися»

Бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією в невизнаному Придністров’ї у контексті запланованого на 28 лютого з’їзду депутатів, де можуть звернутись до Росії з проханням про «приєднання». Коментар відомства цитує портал Deschide.md.

Пресслужба Бюро реінтеграції наголосила, що перебувають у постійному контакті з Місією Організації з безпеки і співробітництва в Європі та іншими міжнародними партнерами на тлі повідомлень із невизнаного Придністров’я.

Бюро реінтеграції Молдови повідомило, що, за наявною у влади Кишинева інформацією, «немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися».

«Ми переконані, що Тирасполь усвідомлює наслідки, які він бере на себе в разі нерозумних кроків», – підсумовують у відомстві.

Як повідомлялось, самопроголошена «влада» Придністров’я на 28 лютого готує «з’їзд депутатів усіх рівнів» – так званого «парламенту Придністров’я», а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до російського диктатора Володимира Путіна.

Один із небагатьох представників придністровської опозиції Геннадій Чорба вважає, що з'їзд має озвучити «прохання прийняти Придністров'я до складу Російської Федерації, а 29 лютого Путін оголосить про це у своєму зверненні, і Федеральні збори у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити це прохання».

Нагадаємо, за підсумками так званого референдуму 2006 року «придністровський центрвиборчком» оголосив, що понад 97% осіб нібито підтримали майбутнє входження невизнаного Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження «незалежності», доки приєднання до РФ не відбулося. Так звані «місцеві депутати» дотепер апелюють до цих «результатів».

Як повідомлялося, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

До слова, Україна готова розглянути питання щодо відновлення виїзних консульських послуг на території невизнаного Придністров’я.

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Теги: путін Молдова Придністров'я російські агенти

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