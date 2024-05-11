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Ракетний удар по Сумах: загинула жінка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Ракетний удар по Сумах: загинула жінка
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок атаки окупантів жінка отримала поранення несумісні з життям

Вдень 11 травня Росія ударила по інфраструктурі передмістя обласного центру Сум. Внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомили в Сумській ОВА.

За повідомленням ОВА, загинула жінка 1987 року народження, отримавши поранення несумісні з життям.

Нагадаємо, що 11 травня о 16:10 у Сумах та о 16:26 у Кривому Розі пролунали вибухи. Напередодні ударів Повітряні сили України повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні.

До слова, нині триває 808-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: росія окупанти Суми війна Україна ракета російська ракета ракетна атака

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