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«Нас вынудили». Путін розказав у Китаї байку про те, як Україна напала на Білгород

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Нас вынудили». Путін розказав у Китаї байку про те, як Україна напала на Білгород
фото Associated Press

Диктатор вже «забув», що напав на Харківщину у 2022 році. Каже, що це Україна взялась тероризувати Білгород

Країна-агресор Росія не має планів щодо захоплення українського Харкова, проте змушена створювати так звану санітарну зону через обстріли в Білгороді. Таку заяву зробив глава кремлівського режиму Володимир Путін під час спілкуваня з журналістами у Китаї в п’ятницю, 17 травня, пояснюючи загастрення ситуації на харківському напрямку.

«Щодо Харкова, то таких планів на сьогоднішній день немає», – відповів він на відповідне питання журналіста пропагандистського каналу.

Диктатор також цинічно заявив, що, Росія змушена створювати так звану санітарну зону через обстріли в Білгороді. Саме так Путін пояснив дії російських військових у Харківській області та   звинуватив Україну у загостренні ситуації в регіоні. 

«Стосовно того, що відбувається на харківському напрямку. Це теж їхня вина (влади України – «Главком»), тому що вони обстрілювали і продовжують, на жаль, обстрілювати житлові квартали прикордонних територій, включаючи Білгород. Ну, там же громадянські люди гинуть. Все ж очевидно. Стріляють прямо по центру міста, житлових кварталах. І я говорив публічно, що, якщо це буде продовжуватися, ми змушені будемо створити зону безпеки, санітарну зону», – заявив Путін

При цьому він забув вказати, що російські війська третій рік систематично й безжально обстрілюють Харків.

За даними Генштабу Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території, зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області та частиною Харківщини.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, на Харківському напрямку українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію і зупинити наступ російських військ на півночі  області. Найглибше ворог просунувся на 10 км. 

Президент повідомив, що на Харківщині зараз діють «дуже потужні бригади», кілька напрямків тут посилили окремими батальйонами. Це те, що можна було забрати десь з резерву та з інших напрямків.

Зеленський наголосив, що до «бетонної лінії оборони» ворог не дійшов, і те, що так хтось каже, – «це маячня». За його словами, росіяни дійшли тільки до першої лінії.

Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. 

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Читайте також: Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях 
Теги: Харків путін росія війна обстріл

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