У Вільнюсі схвалено резолюцію на підтримку України: що вона передбачає
Особливу увагу в документі приділено підтримці формули миру України
Рада європейської політичної партії «Альянс лібералів і демократів за Європу» (ALDE) схвалила резолюцію «Про необхідність тривалої військово-політичної підтримки України». Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.
Особливу увагу в документі приділено підтримці формули миру України.
Резолюція нагадує, що інавгураційний Саміт миру у Швейцарії отримав безпрецедентну підтримку 101 держави та міжнародної організації з усіх континентів та регіонів світу і визнає Формулу миру єдиним шляхом до справедливого і тривалого миру в Україні.
Окрім того, езолюція зазначає, що стала військова підтримка України є запорукою перемоги України над росією, а сакції проти агресора мають бути і надалі посилені та повністю імплементовані.
Документ закликає:
- підтримати повну імплементацію української Формули миру як передумову європейської безпеки;
- вжити заходів для збільшення військової підтримки України та прискорення відповідних поставок;
- позбавити Росію інструментів ведення війни шляхом посилення санкцій, включаючи цільові санкції щодо її тіньового флоту, експортного контролю та протидії їх обходу;
- шукати всі законні шляхи, щоб заморожені активи росії могли бути повністю використані в інтересах України;
- сприяти міжнародному співробітництву з метою повернення українських дітей.
Нагадаємо, що нещодавно партія «Слуга народу» приєдналася до європейської партії «Альянс лібералів і демократів за Європу» (ALDE).
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