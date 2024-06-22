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У Вільнюсі схвалено резолюцію на підтримку України: що вона передбачає

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Вільнюсі схвалено резолюцію на підтримку України: що вона передбачає
У Вільнюсі відбувся з'їзд партії «Альянс лібералів і демократів за Європу»
фото: ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe/Facebook

Особливу увагу в документі приділено підтримці формули миру України

Рада європейської політичної партії «Альянс лібералів і демократів за Європу» (ALDE) схвалила резолюцію «Про необхідність тривалої військово-політичної підтримки України». Про це повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.

Особливу увагу в документі приділено підтримці формули миру України.

Резолюція нагадує, що інавгураційний Саміт миру у Швейцарії отримав безпрецедентну підтримку 101 держави та міжнародної організації з усіх континентів та регіонів світу і визнає Формулу миру єдиним шляхом до справедливого і тривалого миру в Україні.

Окрім того, езолюція зазначає, що стала військова підтримка України є запорукою перемоги України над росією, а сакції проти агресора мають бути і надалі посилені та повністю імплементовані.

Документ закликає:

  • підтримати повну імплементацію української Формули миру як передумову європейської безпеки;
  • вжити заходів для збільшення військової підтримки України та прискорення відповідних поставок;
  • позбавити Росію інструментів ведення війни шляхом посилення санкцій, включаючи цільові санкції щодо її тіньового флоту, експортного контролю та протидії їх обходу;
  • шукати всі законні шляхи, щоб заморожені активи росії могли бути повністю використані в інтересах України;
  • сприяти міжнародному співробітництву з метою повернення українських дітей.

Нагадаємо, що нещодавно партія «Слуга народу» приєдналася до європейської партії «Альянс лібералів і демократів за Європу» (ALDE).

Теги: Литва Європа Україна війна

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