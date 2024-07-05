Сирський назвав один з ключових пріоритетів для Сил оборони

Кількість уражень безпілотниками стратегічних цілей окупантів виходить на один рівень з артилерією

За словами Сирського, Збройні сили технологічно мають бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них

У реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень з артилерією, що робить дрони одним із пріоритетів для війська. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський розповів, що зустрівся з найуспішнішими командирами бойових підрозділів безпілотників – Мадяром, Ахіллесом, Фармацевтом, Флінтом, Димом, Чарлі, Гуром, К-2 тощо.

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Сирський зустрівся з найуспішнішими командирами бойових підрозділів безпілотників фото: Facebook/Олександр Сирський

Як зазначив Сирський, завдання Сил оборони – технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них.

За словами головнокомандувача ЗСУ, найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових.

«Безпілотні системи – одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій», – додав він.

Нагадаємо, Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони, здатні вражати стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км.

До слова, Україна пошкодила понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз Російської Федерації.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Ставку, на якій обговорили виробництво, застосування дронів та РЕБ в Україні.