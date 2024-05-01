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Втрати ворога станом на 1 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 1 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 798-й день повномасштабної війни РФ
фото: Генштаб

Українська армія ліквідувала понад тисячу загарбників за минулу добу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 1 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 травня 2024 року

РФ у війні з Україно. станом на 1 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 469 840 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 7312 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14 067 (+21) од,
  • артилерійських систем – 12 024 (+13) од,
  • РСЗВ – 1053 од,
  • засоби ППО ‒ 780 (+1) од,
  • літаків ‒ 348 од.;
  • вертольотів ‒ 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9538 (+7) од.;
  • крилаті ракети ‒ 2126 од.;
  • кораблі/катери ‒ 26 од.;
  • підводні човни ‒ 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16 175 (+33) од.;
  • спеціальна техніка - 1980 (+3) од.
Втрати ворога станом на 1 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 1 травня:

  • в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
Втрати ворога станом на 1 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Наразі триває 798-й день російської повномасштабної військової агресії проти України. У військовому командуванні додали, що авіація ЗСУ завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також ППО було знищено два розвідувальних БпЛА противника. А підрозділами ракетних військ Сил оборони завдано ураження по одному району зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу ворога.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2024
Теги: втрати Генштаб армія

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