Втрати ворога станом на 1 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Українська армія ліквідувала понад тисячу загарбників за минулу добу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 1 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 травня 2024 року

РФ у війні з Україно. станом на 1 травня втратила:

особового складу ‒ близько 469 840 (+1120) осіб,

танків ‒ 7312 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14 067 (+21) од,

артилерійських систем – 12 024 (+13) од,

РСЗВ – 1053 од,

засоби ППО ‒ 780 (+1) од,

літаків ‒ 348 од.;

вертольотів ‒ 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9538 (+7) од.;

крилаті ракети ‒ 2126 од.;

кораблі/катери ‒ 26 од.;

підводні човни ‒ 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 16 175 (+33) од.;

спеціальна техніка - 1980 (+3) од.

Активність флоту окупантів станом на 1 травня:

в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

Наразі триває 798-й день російської повномасштабної військової агресії проти України. У військовому командуванні додали, що авіація ЗСУ завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також ППО було знищено два розвідувальних БпЛА противника. А підрозділами ракетних військ Сил оборони завдано ураження по одному району зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу ворога.