Втрати ворога станом на 1 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Українська армія ліквідувала понад тисячу загарбників за минулу добу
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 1 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 1 травня 2024 року
РФ у війні з Україно. станом на 1 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 469 840 (+1120) осіб,
- танків ‒ 7312 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14 067 (+21) од,
- артилерійських систем – 12 024 (+13) од,
- РСЗВ – 1053 од,
- засоби ППО ‒ 780 (+1) од,
- літаків ‒ 348 од.;
- вертольотів ‒ 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 9538 (+7) од.;
- крилаті ракети ‒ 2126 од.;
- кораблі/катери ‒ 26 од.;
- підводні човни ‒ 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16 175 (+33) од.;
- спеціальна техніка - 1980 (+3) од.
Активність флоту окупантів станом на 1 травня:
- в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
Наразі триває 798-й день російської повномасштабної військової агресії проти України. У військовому командуванні додали, що авіація ЗСУ завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також ППО було знищено два розвідувальних БпЛА противника. А підрозділами ракетних військ Сил оборони завдано ураження по одному району зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу ворога.
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