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Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили відбили російську диверсійно-розвідувальну групу на Харківщині

На фронті тривають бої на більшості напрямків. Зафіксовано просування російських окупантів поблизу Сватового, Кремінної та Авдіївки, а також у районі кордону Донецької та Запорізької областей. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські офіційні особи повідомили, що 8 травня українські сили відбили російську диверсійно-розвідувальну групу з 10 осіб на кордоні між Харківською областю та Росією поблизу міста Пильна.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Новоселівського (на північний захід від Сватового).

Окупанти нещодавно незначно просунулися поблизу Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 9 травня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Ямполівки і на північ від Білогорівки.

Російські війська 8 травня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), але лінії фронту на цьому напрямку не змінювалися. Російські війська вели наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та Спірного, на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

Ворог продовжував наступальні дії на схід від Часового Яру, але лінії фронту в цьому районі не змінювалися. Російські війська продовжували наступальні дії в районі Нового мікрорайону на сході Часового Яру, в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, Шумів і Нбю-Йорка[52].

Російські війська нещодавно досягли значних тактичних успіхів на північний захід від Авдіївки та нещодавно просунулися в інших місцях на захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що російські сили нещодавно просунулися приблизно на чотири кілометри на північ від Очеретиного у напрямку східної околиці Новоолександрівки. 

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що російські війська просунулися до бурелому на південь від Соловйового і на північний захід від Тоненького. Російські війська також продовжували наступальні дії в районі Олександрополя, Очеретиного, Архангельського, Євгенівки, Сокіла, Семенівки, Новоселівки Першої, Уманського, Нетайлового, Невельського, Первомайського та Водяного.

8 травня російські війська досягли незначних успіхів на захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту на заході та південному заході від Донецька не було. Війська також продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Новомихайлівки, Побєди, Парасковіївки та Водяного.

Російські війська просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області та, як повідомляється, досягли нових успіхів у цьому районі 8 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Центральної на півдні Урожайного.

8 травня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

Тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, зокрема в районі Кринок. Речник Південного оперативного командування Дмитро Плетенчук 8 травня повідомив, що російські війська щодня намагалися штурмувати острів Нестрига в дельті річки Дніпро та 7 травня намагалися підійти до острова на гідроциклах.

Теги: ЗСУ війна наступ

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