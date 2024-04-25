Анатолій Шкрібляк про підтримку військових компанією «Добродія Фудз»реклама
Акціонер компанії «Добродія Фудз» розповів про підтримку наших захисників компанією
Ситуація на фронті залишається складною. Військовослужбовці потребують постійної нашої підтримки. Долучатися до забезпечення воїнів мають і цивільні, і бізнеси, адже рівень допомоги безпосередньо впливає на становище в зоні конфлікту. Спільні зусилля суспільства, приватних компаній і влади дозволять забезпечити належну підтримку нашим військовим.
Підтримує військовослужбовців на фронті й один із лідерів серед виробників вівсяних пластівців в Україні – «Добродія Фудз». Компанія має понад 55 товарних позицій, серед яких вівсяні та мультизлакові пластівці, крупи, гранола, порційні каші, готові сніданки, десерти, снеки. Продукти ТМ «Добродія», San Grano, Wowoats, Yummoji – це зразок високої якості. Під час виробництва використовуються лише натуральні складники. Це якісна продукція, відома не лише в Україні, а й за кордоном.
До слова, нещодавно новинки виробництва й флагмани компанії були представлені на найбільшій світовій продовольчій виставці Gulfood, яка відбувалася з 19 по 23 лютого в місті Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Детальніше про презентацію українських товарів на виставці можна прочитати в матеріалі видання lb.ua. Серед представленої продукції були й порційні каші ТМ «Добродія» з різними смаками, зокрема зі смаком трюфеля й сиру, Парменталю, з куркою, молоком, яблуком і морквою, а також із моцарелою. Про розширення асортименту повідомив акціонер компанії «Добродія Фудз» Шкрібляк Анатолій Васильович онлайн-виданню «Інтерфакс-Україна».
Анатолій Шкрібляк розповів, що «Добродія Фудз» співпрацює з різними благодійними фондами. Нещодавно до одного з таких – БФ «Мурашки», який займається приготуванням і відправленням на передову харчових продуктів довготривалого зберігання, – компанія надіслала 30 тисяч порцій пластівців і мюслі для передачі військовим на передову.
Анатолій Шкрібляк зауважив, що порційні пластівці й мюслі стануть військовим у пригоді завдяки таким своїм перевагам:
- Ситність. Пластівці й мюслі містять високу концентрацію вуглеводів, які надають енергію на довгий час.
- Тривалість зберігання. Ці продукти мають довгий термін придатності й зберігаються за кімнатної температури.
- Збалансованість. Порційні страви від ТМ «Добродія» містять широкий спектр вітамінів і мінералів, які необхідні для підтримання здоров'я.
- Зручність. Порційне паковання таких продуктів дозволяє легко переносити їх. А ще страви швидко готуються.
«За зверненням фонду компанія відвантажила 15 тисяч порцій пластівців і понад 16 тисяч порцій мюслів, на основі яких будуть виготовлені сухі супи, каші-сніданки, галети й інша продукція для військових», – повідомив Анатолій Шкрібляк і закликав інші бізнеси активно доєднуватися до підтримання військових.
Забезпечення ЗСУ якісними харчовими продуктами – одна з важливих цілей для компанії «Добродія Фудз». Це зауважив Анатолій Шкрібляк і висловив щиру вдячність всім, хто долучається до благодійності, надаючи підтримку військовослужбовцям. За його словами, кожен внесок у цю справу має велике значення й допомагає зміцнити обороноздатність нашої країни. Акціонер компанії «Добродія Фудз» закликав громадян до об’єднання зусиль задля перемоги, адже лише разом українці зможуть дати належну відсіч ворогу й вибороти мир для держави.
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