Лукашенко оголосив другий етап перевірок «бойової» готовності свого війська

Раніше Лукашенко пояснив, що цю «раптову» перевірку здійснюють задля того, аби підготувати війська до «несподіваного» висування в разі початку війни

Білоруські військовики розгорнули оперативні угруповання підрозділів на заході вздовж кордону з Польщею

Невизнане білоруське військове керівництво розпочало другий етап «раптової» перевірки боєготовності своїх військ. Про це повідомляє білоруська державна інформагенція «БелТА» з посилання на коментар міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна, сайт адміністрації самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Білоруські військовики розгорнули оперативні угруповання підрозділів спільно з протиповітряною обороною та ракетними військами на заході вздовж кордону з Польщею, північному заході поблизу кордону з Литвою, а такою на півдні в напрямку України.

«Все це сплановано як адекватна реакція на навчання, які з 1 травня відбуваються на території країн НАТО під назвою «Захисник Європи». Ми бачимо кожен їхній рух, бачимо, які батальйонні тактичні групи задіяні, на яких полігонах, які питання вони збираються відпрацьовувати. Розуміючи певні загрози, які можуть походити від них, ми адекватно реагуємо, на ці напрямки висуваємо відповідні війська», – заявив Хрєнін.

Раніше Лукашенко пояснив, що цю «раптову» перевірку здійснюють задля того, аби підготувати війська до «несподіваного» висування в разі початку війни. На думку диктатора, білоруська армія працює «непогано» і реформа мобільності військових підрозділів, яку розпочали 10 років тому, дала плоди.

Як раніше повідомлялося, напередодні 9 травня Лукашенко почав перевіряти «бойову» готовність свого війська. Також у Білорусі розпочалася робота над власними ракетами. Про це самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на нараді із військовими.