Арестович розповів, яку відповідь отримає Росія за обстріл Києва

«Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося»

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія отримає відповідь за обстріли Києва 26 червня. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирним, як ви. По командним пунктам», – написав радник Банкової.

Нагадаємо, Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт переконаний, що Москва сьогоднішніми обстрілами Києва подає сигнал саміту «Великої сімки», який 26 червня стартував у Баварії.

Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, чотирьох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.