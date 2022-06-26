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    Події в Україні

    Арестович розповів, яку відповідь отримає Росія за обстріл Києва

    Російська ракета влучила в столичну багатоповерхівку - Арестович розповів, яку відповідь отримає Росія за обстріл Києва
    Російська ракета влучила в столичну багатоповерхівку
    фото: Олексій Арестович/Telegram

    «Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося»

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія отримає відповідь за обстріли Києва 26 червня. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

    «Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирним, як ви. По командним пунктам», – написав радник Банкової.

    Нагадаємо, Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт переконаний, що Москва сьогоднішніми обстрілами Києва подає сигнал саміту «Великої сімки», який 26 червня стартував у Баварії.

    Нагадаємо, в житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, чотирьох постраждалих госпіталізували.

    Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

    Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

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    Теги: пожежа росія МВС окупанти Київ депутат Карл Більдт війна Олексій Гончаренко УДАР обстріл Україна ракета окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович розповів, яку відповідь отримає Росія за обстріл Києва