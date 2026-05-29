Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (фото)
Фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження
фото: Іван Федоров/Telegram
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На місці атаки працюють екстрені та комунальні служби, і надають мешканцям допомогу

Уночі російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього дві жінки дістали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними влади, через російський удар пошкоджено чотири багатоквартирні будинки – вибито вікна та понівечено балкони. Також пошкоджень зазнали нежитлові будівлі та приміщення. Без газопостачання тимчасово залишився один під’їзд житлового будинку.

Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (фото) фото 1

Зокрема, дві жінки дістали поранень через ворожу атаку по Запоріжжю. «Осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини отримали 80-річна та 47-річна жінки. Їм вже надається медична допомога», – наголосив Федоров.

Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (фото) фото 2

Очільник Запорізької ОВА підкреслив, що наразі триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки в Олександрівському районі обласного центру. Фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження.

Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (фото) фото 3

На місці атаки працюють екстрені та комунальні служби, і надають мешканцям допомогу. Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

Міський кол-центр:

  • 15-80
    (050) 414 15 80
    (067) 656 15 80

Гаряча лінія Запорізької ОДА: евакуація та допомога постраждалим від ворожих атак

  • +38 0800 331 630.

Нагадаємо, уночі 28 травня російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Зафіксовано влучання.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрілянина у США, нові заяви Трампа та Рубіо про Іран: головне за ніч 6 травня
Стрілянина у США, нові заяви Трампа та Рубіо про Іран: головне за ніч 6 травня
6 травня, 05:28
«Визначальна сила на полі бою». Буданов привітав піхотинців
«Визначальна сила на полі бою». Буданов привітав піхотинців
6 травня, 16:39
Головком взяв участь у тренувальних стрільбах
Підготовка до автоматизму: Сирський перевірив навчання бійців 225-го окремого штурмового полку (відео)
11 травня, 21:35
Путін не має чіткого плану виходу з війни
Оточення Путіна заговорило про безвихідь у війні – Bloomberg
22 травня, 10:58
Трамп після перемир’я знову повернувся до сценарію ударів по Ірану
США та Ізраїль наблизилися до відновлення ударів по Ірану
18 травня, 21:17
РФ масовано атакувала Дніпропетровщину
Масований удар по Дніпру: що відомо про стан постраждалого п'ятимісячного хлопчика
18 травня, 15:39
Президент повідомив, на яких напрямках росіяни готують додаткові напади
Президент повідомив, на яких напрямках росіяни готують додаткові напади
20 травня, 20:44
Зеленський сьогодні відвідав Рівненщину
Зеленський попередив про загрозу наступу з Білорусі на Волинь, Рівненщину та Житомирщину
22 травня, 18:52
Москва намагається поповнити втрати своєї армії, вербуючи найманців з Африки
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
25 травня, 16:29

Події в Україні

Втрати ворога станом на 29 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 29 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (фото)
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (фото)
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 29 травня 2026
Лінія фронту станом на 28 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 28 травня 2026. Зведення Генштабу
Швеція передала Україні винищувачі, Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС. Головне за 28 травня 2026
Швеція передала Україні винищувачі, Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС. Головне за 28 травня 2026

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Вчора, 18:48

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua