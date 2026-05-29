Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено багатоповерхівки (фото)

На місці атаки працюють екстрені та комунальні служби, і надають мешканцям допомогу

Уночі російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього дві жінки дістали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними влади, через російський удар пошкоджено чотири багатоквартирні будинки – вибито вікна та понівечено балкони. Також пошкоджень зазнали нежитлові будівлі та приміщення. Без газопостачання тимчасово залишився один під’їзд житлового будинку.

Зокрема, дві жінки дістали поранень через ворожу атаку по Запоріжжю. «Осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини отримали 80-річна та 47-річна жінки. Їм вже надається медична допомога», – наголосив Федоров.

Очільник Запорізької ОВА підкреслив, що наразі триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки в Олександрівському районі обласного центру. Фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження.

На місці атаки працюють екстрені та комунальні служби, і надають мешканцям допомогу. Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

Міський кол-центр:

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

Гаряча лінія Запорізької ОДА: евакуація та допомога постраждалим від ворожих атак

+38 0800 331 630.

Нагадаємо, уночі 28 травня російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Зафіксовано влучання.