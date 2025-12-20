Володимир Зеленський зробив гучну заяву про формат і терміни виборів в Україні

Зеленський зазначив, що через питання безпеки вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство закордонних справ зараз працює над створенням необхідної інфраструктури для проведення виборів. Як інформує «Главком», про це президент заявив під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Володимир Зеленський наголосив, що вибори в Україні залежать від двох речей: безпеки й законодавства. Він також зазначив, що через питання безпеки вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях.

«Не Путіну вирішувати, коли й у якому форматі вони (вибори, – ред.) будуть проходити», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню. За його словами, це питання є одним з найважливіших для проведення легітимних виборів та забезпечення їхнього результату.

Як повідомлялось, Зеленський доручив народним депутатам напрацювати варіанти проведення виборів в Україні.

До слова, багато технічних напрацювань щодо виборів уже готові – над ними працюють сім робочих груп у ЦВК, і є відповідні чернетки у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт.

Варто зазначити, що Україні потрібно не менше шести місяців, щоб підготуватися до проведення вільних і чесних виборів.