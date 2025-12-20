Головна Країна Події в Україні
Володимир Зеленський зробив гучну заяву про формат і терміни виборів в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський зазначив, що через питання безпеки вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що вибори в Україні залежать від двох речей: безпеки й законодавства

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство закордонних справ зараз працює над створенням необхідної інфраструктури для проведення виборів. Як інформує «Главком», про це президент заявив під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Володимир Зеленський наголосив, що вибори в Україні залежать від двох речей: безпеки й законодавства. Він також зазначив, що через питання безпеки вибори не можуть проводитися на тимчасово окупованих територіях.

«Не Путіну вирішувати, коли й у якому форматі вони (вибори, – ред.) будуть проходити», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню. За його словами, це питання є одним з найважливіших для проведення легітимних виборів та забезпечення їхнього результату.

Як повідомлялось, Зеленський доручив народним депутатам напрацювати варіанти проведення виборів в Україні.

До слова, багато технічних напрацювань щодо виборів уже готові – над ними працюють сім робочих груп у ЦВК, і є відповідні чернетки у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт.

Варто зазначити, що Україні потрібно не менше шести місяців, щоб підготуватися до проведення вільних і чесних виборів. 

