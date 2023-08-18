Атака безпілотників на Москву, США схвалили відправку в Україну F-16: головне за ніч

На місці падіння безпілотника в Москві працюють рятувальники

18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи

Сполучені Штати затвердили відправку винищувачів F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки завершиться підготовка українських пілотів. Вночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про роботу ППО та помічені дрони. Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Москву атакували безпілотники

Вночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про роботу ППО та помічені дрони.

Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одинцовим, у Трьохгірці та Красногорську.

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Також вибух стався в межах кварталу «Москва-Сіті», біля будівель «Еволюція» та «Федерація». За допомогою відеофіксацій встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Інформації щодо постраждалих немає.

За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

Російські ЗМІ оприлюднили кадри з місця падіння безпілотника в районі Краснопресненської набережної у центрі Москви. На місці багато машин швидкої допомоги, рятувальники та поліція.

Байден хоче зустрітись з Кім Чен Ином

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Kyodo.

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За його словами, Байден готовий до переговорів з північнокорейським лідером без будь-яких попередніх умов.

«Ми готові засісти за стіл і розпочати діалог без попередніх умов», - підкреслив речник Державного департаменту США Джон Кірбі.

Кірбі також зазначив, що Північна Корея наразі не надала позитивної відповіді на цю пропозицію.

Єрмак провів зустріч із главою СОТ щодо захисту вільної торгівлі у Чорному морі

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із генеральним директором Світової організації торгівлі доктором Нгозі Оконджо-Івеала, яка прибула до України у рамках свого візиту. Про це повідомляє Офіс президента.

Однією з ключових тем обговорення стала забезпеченість вільної торгівлі в регіоні Чорного моря, яка опинилася під загрозою через агресію Росії проти України.

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Під час зустрічі Андрій Єрмак звернув увагу на систематичне руйнування транспортної та аграрної інфраструктури України Росією та блокаду українських портів.

США схвалили відправку в Україну F-16 з Данії та Нідерландів

Сполучені Штати затвердили відправку винищувачів F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки завершиться підготовка українських пілотів. Про це повідомляє Reuters.

Вашингтон надав офіційні гарантії Данії та Нідерландам щодо прискорення схвалення всіх необхідних процедур для передачі винищувачів F-16 для України після завершення навчання українських пілотів.

Зазначається, що Данія та Нідерланди нещодавно запросили ці гарантії. За словами неназваного американського чиновника, держсекретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам із Данії та Нідерландів, запевнивши їх у тому, що запити буде схвалено.

Росія заявила про атаку морського дрона на Чорноморський флот

Ввечері 17 серпня, російські окупанти повідомили, що нібито відбили атаку українського морського безпілотника на Чорноморський флот. Про це повідомляє міноборони РФ.

«Сьогодні о 22.55 збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати морським безпілотником кораблі Чорноморського флоту, які виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря, за 237 км на південний захід від Севастополя», - зазначено в заяві терористів, опублікованій о 23:49.

За словами росіян, атака була відбита із бортового озброєння кораблів Чорноморського флоту - сторожового корабля «Пытливый» і патрульного корабля «Василий Быков». А сам безпілотник нібито був знищений не досягнувши своєї цілі.

До слова, триває 541-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення.