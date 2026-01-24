Атака дронів на Харків: зафіксовано влучання у житлові будинки, є поранені

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги

У ніч на 24 січня Харків зазнав атаки російських ударних безпілотників типу «шахед». За інформацією місцевої влади, влучання сталися в Індустріальному та Немишлянському районах міста, пише «Главком».

Внаслідок ударів зафіксовано кілька влучань у житлову забудову. У багатоквартирному будинку спалахнула пожежа в квартирі, ще в одному будинку загорівся дах. Також пошкоджено приватний житловий будинок і вибито вікна у багатоповерхівці. В одному з п’ятиповерхових будинків після влучання дрона люди опинилися заблокованими.

Станом на зараз відомо про двох постраждалих. 74-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, ще одна постраждала – 25-річна вагітна жінка. Обом надають необхідну медичну допомогу. Ще одна людина звернулась за медичною допомогою.

У Немишлянському районі міста спалахнув приватний будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

На місцях влучань працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги. Інформація щодо наслідків атаки та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, російські терористи завдали ударів по Харкову. Унаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще 11 отримали поранення та зазнали гострої стресової реакції