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У Києві лунають вибухи та працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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У Києві лунають вибухи та працює ППО
У Києві досі лунає тривога та працює ППО
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

У Києві о 22:18 оголошено повітряну тривогу.  У Повітряних Силах попереджали про загрозу застосування БпЛА та можливу роботу ППО.

О 22:55 стало відомо, що у столиці, на лівому березі, працюють сили ППО. Про це повідомив Віталій Кличко. Ворожі БпЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто.

Повідомляється, що вибухи чутно на правому березі.

У центрі Києва також працює працює ППО. КМДА просить усіх жителів міста залишатися в укриттях.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Теги: Віталій Кличко Київ Україна безпілотник

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