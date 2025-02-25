У Києві лунають вибухи та працює ППО
Залишайтеся в укриттях
У Києві о 22:18 оголошено повітряну тривогу. У Повітряних Силах попереджали про загрозу застосування БпЛА та можливу роботу ППО.
О 22:55 стало відомо, що у столиці, на лівому березі, працюють сили ППО. Про це повідомив Віталій Кличко. Ворожі БпЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто.
Повідомляється, що вибухи чутно на правому березі.
У центрі Києва також працює працює ППО. КМДА просить усіх жителів міста залишатися в укриттях.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
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