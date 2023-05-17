РФ розпочала серійне виробництво авіаракет «Бронебійник»

Боєприпас розробили для штурмовиків Су-25, гелікоптерів Мі-8, а також інших гелікоптерів, які мають блоки для НАР

Некерований боєприпас є розвитком радянської ракети С-8 з новою бойовою частиною та збільшеною дальністю з 2 до 6 км

Російський концерн «Техмаш» почав серійне виробництво некерованих авіаракет «Бронебійник». Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як розповіли пропагандистам у концерні, новітню розробку будуть застосовувати під час війни проти України. Заявлена перевага ракети — потужніша бойова частина, яка має пробивати перешкоди й вибухати за ними.

У росЗМІ некеровану авіаракету називають боєприпасом «підвищеної могутності».

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Некеровану авіаційну ракету (НАР) розробив концерн «Сплав». Боєприпас розробили для штурмовиків Су-25, гелікоптерів Мі-8, а також інших гелікоптерів, які мають блоки для НАР.

Зазначається, що «Бронебійник» має дворежимний підривник, який можна запрограмувати на вибух перед перешкодою або після проникнення за перешкоду. Попередником для «Бронебійника» є радянська ракета С-8, яку також експлуатують в Україні. У РФ стверджують, що завдяки новій бойовій частині, ракета у 5-6 разів потужніша за наявні НАРи. Відомо, що дальність ракети — 6 км, що у 3 рази більше, ніж у базової С-8.

Нагадаємо, що щонайменше троє російських вчених, які працювали над розробкою гіперзвукової ракети, були заарештовані за підозрою в державній зраді за останній рік. Про це повідомили їхні колеги у відкритому листі, опублікованому на сайті Інституту теоретичної та прикладної механіки ім. С.А. Християновича Сибірського відділення Російської академії наук.

Зазначимо, Москва вихваляється рекордами з експорту нафти та палива. Всупереч обіцянкам щодо скорочення видобутку, у минулому місяці Росія встановила рекорд з експорту нафти та палива, з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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До слова, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.