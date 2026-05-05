Окупанти понад 800 раз за добу обстрілювали Запорізьку область, є загиблі

За добу у Запорізькій області десятки поранених через російські удари

Російські окупаційні війська влаштували добу безперервного терору на Запоріжжі. Під вогнем опинилися майже 50 населених пунктів регіону. Внаслідок атак зафіксовано численні жертви серед цивільного населення та масштабні руйнування інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника ОВА Івана Федорова.

Внаслідок ворожих атак на обласний центр, місто Вільнянськ та населені пункти Запорізького району загинуло троє людей. Ще 11 мешканців отримали поранення різного ступеня важкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, лікарі борються за їхні життя.

Протягом доби зафіксовано:

574 удари БпЛА різної модифікації (переважно FPV), що атакували понад 30 населених пунктів;

29 авіаційних ударів по прифронтових та тилових громадах;

2 ракетні удари безпосередньо по місту Запоріжжя;

232 артилерійські обстріли та 6 залпів з РСЗВ.

Загалом ворог завдав 843 удари по 49 населених пунктах. Найбільше від обстрілів постраждали Запоріжжя, Вільнянськ, Гуляйполе, Степногірськ та Оріхів.

Місцева влада отримала 172 повідомлення про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Йдеться про зруйновані будинки та квартири мирних мешканців, а також пошкоджені та спалені легкові автівки.

Нагадаємо, Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

До слова, вночі 5 травня російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. За інформацією Федорова, внаслідок атаки на Запоріжжя виникла пожежа у нежитловій будівлі.