Через атаку на Одесу загинуло літнє подружжя
Обом пенсіонерам було по 75 років
Унаслідок нічної російської атаки на Одесу загинуло літнє подружжя – обом було по 75 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
За словами чиновника, станом на 7:00 зросла кількість постраждалих від удару: пʼятнадцять людей отримали поранення, восьмеро з них перебувають у медичних закладах. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Як зазначив Лисак, на місцях влучань з ночі працюють комунальні служби. Прибирають територію та закривають віконні прорізи. Також розгорнуто оперативні штаби: там мешканці можуть отримати допомогу та консультації щодо компенсацій за програмою «єВідновлення» та з міського бюджету.
Нагадаємо, в Одесі внаслідок ворожої атаки безпілотників пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є постраждалі.
Як повідомлялося, Внаслідок влучання у триповерховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Зруйновано два двоповерхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них дві дитини).
До слова, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.
Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.
