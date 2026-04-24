Через атаку на Одесу загинуло літнє подружжя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ворожий БпЛА поцілив у двоповерховий будинок, де проживала пара
фото: Одеська МВА (ілюстративне)

Обом пенсіонерам було по 75 років

Унаслідок нічної російської атаки на Одесу загинуло літнє подружжя – обом було по 75 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами чиновника, станом на 7:00 зросла кількість постраждалих  від удару: пʼятнадцять людей отримали поранення, восьмеро з них перебувають у медичних закладах. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Як зазначив Лисак, на місцях влучань з ночі працюють комунальні служби. Прибирають територію та закривають віконні прорізи. Також розгорнуто оперативні штаби: там мешканці можуть отримати допомогу та консультації щодо компенсацій за програмою «єВідновлення» та з міського бюджету.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок ворожої атаки безпілотників пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, є постраждалі.

Як повідомлялося, Внаслідок влучання у триповерховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Зруйновано два двоповерхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них дві дитини).

До слова, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон. Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

