У Токмаку прогриміли потужні вибухи

Гучні звуки чули як жителі міста, так і передмістя

Сьогодні, 31 січня, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області лунають сильні вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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«Прифронтовий Токмак слухає вітання для окупантів. Мешканці повідомляють про гучні вибухи – чує і місто, і передмістя», – написав він.

Раніше повідомлялося, 11 січня, на світанку в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Українські військові вдарили по окупантах з артилерійського ракетного комплексу Himars.

Триває 707-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському напрямку. Крім того, окупанти посилили штурми на Херсонщині.Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження озброєння і військової техніки, двох складах боєприпасів, дев’ятьох артилерійських засобах та радіолокаційній станції противника.