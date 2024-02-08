Федоров повідомив, скільки жителів Запорізької області перебувають у російському полоні

На базі Центру допомоги ВПО з Мелітополя «Саме тут» у Запоріжжі створений окремий штаб, який збирає інформацію по викрадених людях

Наразі у полоні російських окупантів перебувають понад 1,2 тис. жителів Запорізької області. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров під час пресконференції в «Укрінформ».

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«За офіційним реєстром – 1200 людей в полоні. Моя думка, що приблизно вдвічі більше», – сказав він.

Очільник ОВА закликав людей, які залишаються в окупації, виїхати. Адже надати безпекових гарантій там не може ніхто.

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Федоров додав, що на базі Центру допомоги ВПО з Мелітополя «Саме тут» у Запоріжжі створений окремий штаб, який збирає інформацію по викрадених людях. У Центрі зібрані всі рекомендації, що треба робити, якщо людина потрапила в полон, куди писати заяву, до кого звернутись. Після того починається робота спільно зі спецслужбами і представником уповноваженого з прав людини.

Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 1 лютого, Україна вже змогла повернути 3 035 захисників і захисниць.

За його словами, до останнього обміну Україна повернула 2828 полонених українців, включно зі 150 цивільними. Проте у полоні росіян залишаються ще тисячі українців. І про більшість своїх військовополонених у Росії українська сторона не знає.

Нагадаємо, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян. Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.