Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Федоров повідомив, скільки жителів Запорізької області перебувають у російському полоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Федоров повідомив, скільки жителів Запорізької області перебувають у російському полоні
За офіційним реєстром – 1200 людей Запорізької області в полоні
фото ілюстративне

На базі Центру допомоги ВПО з Мелітополя «Саме тут» у Запоріжжі створений окремий штаб, який збирає інформацію по викрадених людях

Наразі у полоні російських окупантів перебувають понад 1,2 тис. жителів Запорізької області. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров під час пресконференції в «Укрінформ».

«За офіційним реєстром – 1200 людей в полоні. Моя думка, що приблизно вдвічі більше», – сказав він.

Очільник ОВА закликав людей, які залишаються в окупації, виїхати. Адже надати безпекових гарантій там не може ніхто.

Федоров додав, що на базі Центру допомоги ВПО з Мелітополя «Саме тут» у Запоріжжі створений окремий штаб, який збирає інформацію по викрадених людях. У Центрі зібрані всі рекомендації, що треба робити, якщо людина потрапила в полон, куди писати заяву, до кого звернутись. Після того починається робота спільно зі спецслужбами і представником уповноваженого з прав людини.

Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 1 лютого, Україна вже змогла повернути 3 035 захисників і захисниць.

За його словами, до останнього обміну Україна повернула 2828 полонених українців, включно зі 150 цивільними. Проте у полоні росіян залишаються ще тисячі українців. І про більшість своїх військовополонених у Росії українська сторона не знає.

Нагадаємо, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян. Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.

Теги: полон Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поштовий набір «Героїчні професії. Укрпошта завжди поруч з вами»
«Укрпошта» представила марку до свого 30-річчя
29 сiчня, 10:32
Де мають успіхи ЗСУ (мапа)
Де мають успіхи ЗСУ (мапа)
26 сiчня, 10:25
Президент України з очільником Литви у Вільнюсі
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 25 січня: повний список
25 сiчня, 21:14
ХАМАС та Ізраїль хочуть перемир'я, але не можуть дійти згоди
Ізраїль та ХАМАС прагнуть перемир'я, але на різних умовах – Jerusalem Post
24 сiчня, 09:50
Журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України
Україна за 34 млн грн відремонтує табір для полонених окупантів
24 сiчня, 07:18
Упродовж доби окупанти били по містах та селах на Запоріжжі
Масовані удари по Запоріжжю, понад 100 обстрілів Херсонщини: ситуація в регіонах
15 сiчня, 11:20
Проіранське угруповання «Ансар Алла», відоме як хусити, у листопаді та грудні атакувало судна в Червоному морі та в Баб-ель-Мандебській протоці
Хусити взяли в полон групу українських моряків – Зеленський
12 сiчня, 16:40
Лубінець заявив, що викрадення окупантами цивільних українців продовжується
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
9 сiчня, 10:17
Підсумки 684 дня повномасштабної війни
«Цей місяць буде насиченим»: Зеленський повідомив про роботу з міжнародними партнерами
8 сiчня, 20:52

Події в Україні

Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Росія хоче подати до суду на Україну через спротив окупації Криму
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
Війна та клімат: які зміни відчують українці та європейці
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На війні загинув льотчик Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах
На Миколаївщині горіло підприємство, атака дронів на Одесу: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Додаткові виплати від ООН: хто може отримати
12K
Скандал в Дніпрі. Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП області
12K
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
11K
Білий дім відреагував на інтерв’ю Карлсона з Путіним
8658
ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: аналіз ISW
7836
Одна з країн ЄС готується розширити підтримку біженців з України

Новини

Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Сьогодні, 05:50
День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua