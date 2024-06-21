Росіяни вдарили балістикою по прибережній зоні Одещини

За даними голови ОВА, люди не постраждали

Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури

Російські війська вдарили балістичною ракетою по прибережній зоні в Одеській області 21 червня. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

«Ворог вдарив балістикою по прибережній зоні Одещини. Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували», – йдеться в повідомленні.

За даними голови ОВА, люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.

Раніше стало відомо, що російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Також повідомлялося, що унаслідок удару російських окупантів фугасними авіабомбами по одному із населених пунктів Пологівського району Запорізької області, який забрав життя людини, зруйновано два житлових будинки. Наслідки ворожої атаки показала ДСНС України у Telegram.