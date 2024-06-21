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Росіяни вдарили балістикою по прибережній зоні Одещини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни вдарили балістикою по прибережній зоні Одещини
За даними голови ОВА, люди не постраждали
фото з відкритих джерел

Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури

Російські війська вдарили балістичною ракетою по прибережній зоні в Одеській області 21 червня. Про це  повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram. 

«Ворог вдарив балістикою по прибережній зоні Одещини. Внаслідок влучання пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували», – йдеться в повідомленні.

За даними голови ОВА, люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.

Раніше стало відомо, що російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Також повідомлялося, що унаслідок удару російських окупантів фугасними авіабомбами по одному із населених пунктів Пологівського району Запорізької області, який забрав життя людини, зруйновано два житлових будинки. Наслідки ворожої атаки показала ДСНС України у Telegram. 

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2024 року 
Теги: обстріл Одещина ворог

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