Правоохоронці прийшли з обшуками до Харківської міськради

Ростислав Вонс
Обшук відбувся в межах справи про махінації з бюджетними коштами
фото: СБУ (ілюстративне)
Слідчі дії тривають у Департаменті цифрової трансформації мерії

У Харківській міській раді Служба безпеки та прокуратура проводять обшуки. Обшуки проходять в Департаменті цифрової трансформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Як зазначається, слідчі дії у Харківській міській раді тривають від ранку. Міський голова Ігор Терехов заявив, що дізнався про обшуки зі ЗМІ.

«Я також із засобів масової інформації дізнався, що йдуть обшуки. Хочу сказати, що у нас немає недоторканих, не зважаючи на заслуги, які були під час війни. Якщо буде виявлено порушення, буде людина відповідати. Що стосується мене, я не дозволю нікому хуліганити, буде створена робоча група з усіх цих питань протидії і корупції, і зловживанням», – розповів журналістам мер.

За інформацією громадської організації «Харківський антикорупційний центр», яка займається моніторингом закупівель, обшук відбувся в межах справи про махінації з бюджетними коштами.

Нагадаємо, в Україні значна частина громадян і представників бізнесу продовжує стикатися з корупцією, однак небагато з них готові повідомляти про такі випадки відповідним органам. За результатами дослідження «Корупція в Україні 2025: розуміння, сприйняття, поширеність», у 2025 році про досвід взаємодії з корупцією заявили 18,2% опитаних українців. Йдеться, зокрема, про випадки давання чи отримання хабарів. Для порівняння: у 2024 році цей показник складав 18,7%.

У бізнес-середовищі частка тих, хто стикався з корупційними проявами, навпаки зросла. Якщо у 2024 році про такі випадки повідомляли 18% працівників, то у 2025-му – вже 20,6%.

Водночас готовність повідомляти про корупцію залишається невисокою. Серед населення лише 12,4% респондентів заявили, що могли б звернутися до відповідних органів. У бізнесі цей показник становить 21,1%.

Ще менше людей на практиці повідомляють про такі правопорушення. У 2025 році про корупцію заявили лише 7,3% громадян та 9,5% представників бізнесу. При цьому серед підприємців показник суттєво зменшився: роком раніше він становив 17,2%.

До слова, подолання корупції в Україні можливе лише за умови відмови від ручного управління державними процесами та припинення неформального впливу на ухвалення рішень. Саме це, за словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, стане ключем до системних змін і дозволить усунути підґрунтя для зловживань владою.

