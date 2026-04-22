Одещина: росіяни атакували портову інфраструктуру

Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження портових обʼєктів

Уночі 22 квітня російські окупаційні війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами Кіпера, попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових обʼєктів. Минулося без постраждалих.

Наслідки удару по Одещині фото: Одеська ОВА

«Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Тривають роботи з усунення наслідків», – написав він.

Крім того, керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ворог уночі та вранці атакував Одесу двома хвилями ударних безпілотників. «Цілив по інфраструктурі. Люди та цивільна забудова не постраждали», – каже Лисак.

Нагадаємо, цієї ночі у Запоріжжі оголошувалась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. Російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожого удару один чоловік загинув, ще одна людина отримала поранення.

До слова, у ніч на 18 квітня російські війська здійснили атаку на Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти портової та промислової інфраструктури. Унаслідок обстрілу пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, транспорт, зокрема автобуси, а також резервуари.