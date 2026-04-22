Одещина: росіяни атакували портову інфраструктуру

Через ворожу атаку ніхто не постраждав
фото: Одеська ОВА

Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження портових обʼєктів

Уночі 22 квітня російські окупаційні війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами Кіпера, попри активну роботу ППО, зафіксовано пошкодження портових обʼєктів. Минулося без постраждалих.

Наслідки удару по Одещині
фото: Одеська ОВА

«Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. Тривають роботи з усунення наслідків», – написав він.

Крім того, керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ворог уночі та вранці атакував Одесу двома хвилями ударних безпілотників. «Цілив по інфраструктурі. Люди та цивільна забудова не постраждали», – каже Лисак.

Нагадаємо, цієї ночі у Запоріжжі оголошувалась тривога через загрозу ударів БпЛА, балістики та керованих авіаційних бомб. Російські окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожого удару один чоловік загинув, ще одна людина отримала поранення.

До слова, у ніч на 18 квітня російські війська здійснили атаку на Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти портової та промислової інфраструктури. Унаслідок обстрілу пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, транспорт, зокрема автобуси, а також резервуари.

Читайте також:

Читайте також

Зафіксовано понад п’ять влучань
Окупанти масовано атакували Суми дронами: пошкоджено лікарню та будинки
Вчора, 02:57
Окупанти раніше вже намагалися зруйнувати дамбу в Печенігах
РФ масовано атакувала одне з найбільших водосховищ Харківщини
14 квiтня, 12:36
За попередньою інформацією, постраждалих немає
Росіяни вдарили по об'єкту енергетики на Одещині
8 квiтня, 22:00
Через російську атаку на Синельниківський район у житловому будинку спалахнула пожежа
РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: загинула дитина, є поранені
7 квiтня, 08:06
Дим на місці влучань внаслідок обстрілу Житомирщини 3 квітня 2026 року
На Житомирщині через російський удар загинула людина, є поранені
3 квiтня, 13:26
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: є поранені
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: є поранені
2 квiтня, 16:06
Інцидент стався 30 березня в селі Капулівка Покровської громади на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині журналісти «Суспільного» потрапили під мінометний обстріл
2 квiтня, 13:23
Наслідки удару по Запоріжжю
Комбінований обстріл України. Повітряні сили пояснили, чим особлива атака РФ
24 березня, 12:08
Росіни завдали повторного удару по Сумах та поцілили у рятувальників
Окупанти вдарили по рятувальниках у Сумах (фото)
22 березня, 10:42

Одещина: росіяни атакували портову інфраструктуру
Одещина: росіяни атакували портову інфраструктуру
Затримання представників ТЦК в Одесі: СБУ повідомила про схему злочинного угруповання
Затримання представників ТЦК в Одесі: СБУ повідомила про схему злочинного угруповання
В Одесі сталася стрілянина: подробиці
В Одесі сталася стрілянина: подробиці
В Одесі в автомобілі знайшли мертвим депутата міськради: подробиці від поліції
В Одесі в автомобілі знайшли мертвим депутата міськради: подробиці від поліції
Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений
Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений
В Одесі відкрився центр ментального здоров’я мережі «Повернення», заснованої Віктором та Оленою Пінчуками
В Одесі відкрився центр ментального здоров’я мережі «Повернення», заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
20 квiтня, 22:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
