Харків: щонайменше 11 постраждалих, пошкоджено пологовий, гуртожиток і лікарню

В Індустріальному районі пошкоджено гуртожиток, у якому проживали внутрішньо переміщені особи

У ніч на 24 січня Харків зазнав масованої атаки ударними безпілотниками типу «шахед». Як повідомив міський голова Ігор Терехов, основний удар припав на Індустріальний район, однак пошкодження зафіксовані також у Немишлянському районі, пише «Главком».

За попередніми даними, в Індустріальному районі сталися численні влучання в житлові будинки, зокрема багатоквартирні та приватні. В одному з п’ятиповерхових будинків після удару були заблоковані люди. Зафіксовано пожежі в квартирах і приватних оселях.

Станом на 03:15 відомо щонайменше про 11 постраждалих, з них шестеро – в Індустріальному районі. У Немишлянському районі внаслідок прямого влучання дрона постраждала власниця житла, також значних пошкоджень зазнали сусідні будинки.

Крім житлової забудови, в Індустріальному районі пошкоджено гуртожиток, у якому проживали внутрішньо переміщені особи, лікарню та пологовий будинок. Інформація щодо масштабів руйнувань та стану постраждалих уточнюється.

На місцях влучань працюють екстрені служби, медики та рятувальники. Міська влада продовжує збір даних про наслідки атаки.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Київ та область ударними дронами та ракетами. По місту фіксуються пожежі житлових, нежитлових та офісних будівель.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, ще декілька – отримали поранення. Станом на 03:05 відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих через російську атаку. Наразі не повідомлялось, у якому районі загинула людина.