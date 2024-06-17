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Атака на Полтаву: правоохоронці встановили тип ракет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Атака на Полтаву: правоохоронці встановили тип ракет
Наразі відомо про 16 постраждалих
фото: пресслужба ДСНС

Унаслідок обстрілу пошкоджені приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі

Унаслідок ворожого удару по Полтавщині сьогодні вдень кількість постраждалих збільшилась до 16 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59. Внаслідок удару поранень дізналися мирні жителі – наразі відомо про 16 людей, серед яких двоє 2 дітей. Шістьох осіб госпіталізували. Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі», – повідомляють в прокуратурі.

Зазначається, що керівництвом Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та вбивств війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Також вживаються всі можливі заходи для документування злочинів, скоєних державою-агресором.

Нагадаємо, близько 14:08 у Полтаві було чутно вибух. Варто зазначити, що вибух  пролунав під час повітряної тривоги, яку в Полтавській області було оголошено о 13:42.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомляв, що російські війська влучили, попередньо, у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, є постраждалі, під завалами можуть бути люди.

Також очільник ОВА повідомив, що через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній.

Теги: Полтава обстріл ракета

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